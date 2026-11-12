به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و جمعی از فعالان اقتصادی و صنعتی استان اظهار کرد: در این نشست مباحث بسیار مهم و اساسی درباره تأمین انرژی صنایع مطرح شد و با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌های تأمین گاز، ضرورت دارد با همکاری شرکت ملی گاز، مدیریت هوشمندانه و برنامه‌ریزی‌شده‌ای در مصرف اعمال شود تا قطعی گاز، به‌ویژه برای صنایعی که محور اصلی تولید، اشتغال و توسعه استان هستند، به حداقل برسد.



استاندار خراسان رضوی افزود: در این نشست، ۲۱ موضوع و مسئله از سوی فعالان حوزه صنعت و تولید جمع‌بندی و به مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و همکاران وی ارائه شد و مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و شرکت گاز، پیگیری این موضوعات را برعهده بگیرد.



وی با بیان اینکه راهبرد اصلی باید به حداکثر رساندن تولید و به حداقل رساندن مصرف در بخش‌های خانگی، اداری و تجاری باشد، ادامه داد: شرکت‌های کارور نیز متولی بخشی از این فرآیند شده‌اند تا در ازای کاهش مصرف و افزایش صرفه‌جویی، گواهی‌های مربوط را دریافت کنند و از محل آن به صنایع کمک شود. تلاش مشترک همه بخش‌ها باید بر این باشد که با حداکثر بهره‌وری و حداقل مصرف، صنعت استان از شرایط بغرنج و بحرانی تأمین انرژی در سال جاری عبور کند.