به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر پنجشنبه در سفر به شهرستان گناباد، از بخش‌های مختلف بیمارستان علامه بهلول گنابادی بازدید و توسعه خدمات تخصصی قلب و عروق در بیمارستان علامه بهلول را از اقدامات مهم حوزه درمان منطقه عنوان و اظهار کرد: با راه‌اندازی خدمات آنژیوگرافی و فراهم شدن امکان انجام عمل قلب باز، مردم جنوب خراسان و شهرهای اطراف، حتی از استان خراسان جنوبی، می‌توانند از خدمات تخصصی این مرکز بهره‌مند شوند. این ظرفیت علاوه بر پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم منطقه، بخشی از بار مراجعات به بیمارستان‌های مشهد را نیز کاهش می‌دهد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به پیشرفت بخش سوختگی بیمارستان و ضرورت تکمیل سایر خدمات تخصصی اظهار کرد: بخش سوختگی این مجموعه حدود ۷۰ درصد پیشرفت دارد و باید به‌سرعت راه‌اندازی شود. موضوع درمان ناباروری نیز از مسائل مهم و روز جامعه است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود و برای توسعه این خدمات کمک کنیم. همچنین پیش‌بینی خدمات روان‌پزشکی در این مجموعه از دیگر اقدامات مهمی است که می‌تواند با تکمیل آن‌ها، روند توسعه حوزه بهداشت و درمان منطقه را به سرانجام برساند.

وی ادامه داد: خوشحالم از اینکه پروژه‌های این شهرستان زنده و در حال اجرا هستند و طرح‌های مهم و تأثیرگذاری در حوزه زیرساخت و بهداشت و درمان در دست انجام است. پروژه‌هایی مانند راه‌آهن، ایستگاه راه‌آهن، پل راه‌آهن و جاده‌های منتهی به گناباد از طرح‌های مهمی هستند که علاوه بر کارکرد محلی و منطقه‌ای، از اهمیت بین‌المللی نیز برخوردارند.

مظفری افزود: با اجرای این طرح‌ها، ضمن استفاده از ظرفیت استثنایی منطقه خراسان در کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، زمینه رونق و توسعه گناباد نیز فراهم می‌شود. خوشحالم که این پروژه‌ها با سرعت خوبی در حال اجرا هستند و در بازدید از ایستگاه راه‌آهن و پل نیز از نزدیک شاهد روند پیشرفت کار بودیم که به عوامل اجرایی خداقوت گفتیم.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گناباد اظهار کرد: این دانشگاه از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است و با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، گناباد از نظر نسبت دانشجوی پزشکی به جمعیت، جایگاه قابل توجهی در کشور و حتی در سطح دنیا دارد. امیدواریم این مجموعه بتواند بیش از گذشته منشأ اثر و خدمت به مردم باشد.

گفتنی است؛ استاندار خراسان رضوی همچنین از بخش‌های مختلف در حال احداث بیمارستان بهلول گنابادی نیز بازدید به عمل آورد و در جریان وضعیت پیشرفت این پروژه‌ها و موانع آن‌ها قرار گرفت.