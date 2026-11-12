به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در کرملین گفت: مذاکرات اخیر میان هیئت‌های روسیه و اوکراین در ابوظبی در فضایی مثبت برگزار شد و دو هیئت در این گفت‌وگوها عملکرد خوبی داشتند.

وی تبادل قریب‌الوقوع اسرا میان روسیه و اوکراین را نشانه‌ای از پیشرفت در روند حل‌وفصل مناقشه دانست و افزود: کشورهای اروپایی در مذاکرات ابوظبی پشت میز مذاکره حضور نداشتند اما در جریان تماس‌های سه‌جانبه قرار گرفتند.

ویتکاف همچنین اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را در جریان مذاکرات خود با پوتین قرار خواهد داد.

فرستاده ویژه ترامپ در ادامه گفت: «ایالات متحده تمام اقدامات لازم را برای پایان دادن به مناقشه اوکراین انجام می‌دهد» و رئیس‌جمهور آمریکا به حل‌وفصل این مناقشه پایبند است.

ویتکاف افزود ترامپ از او خواسته است به پوتین تأکید کند که پایان دادن هرچه سریع‌تر به مناقشه اوکراین اهمیت زیادی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که پس از گفت‌وگوهای خود با رئیس‌جمهور روسیه، امکان اعلام برگزاری دور جدید مذاکرات سه‌جانبه با مشارکت کشورهای اروپایی فراهم شود.

مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵) برگزار شد. تبادل اسرا از جمله موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌وگوها بود.