به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در کرملین با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد و نماینده او در مذاکرات مربوط به اوکراین دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس گزارش منتشرشده از این دیدار، پوتین از هیئت آمریکایی خواست مراتب قدردانی او را بابت تلاش‌های ترامپ برای تسهیل ارتباطات و گفت‌وگوها میان روسیه و اوکراین به رئیس‌جمهور آمریکا منتقل کند.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به نتایج مذاکرات اخیر در ابوظبی اظهار داشت که در زمینه مسائل بشردوستانه مرتبط با اوکراین پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

پوتین در این دیدار تأکید کرد که مسکو خواهان دستیابی به صلحی پایدار در اوکراین است.

این دیدار پس از پایان مذاکرات دو روزه سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی برگزار شد؛ مذاکراتی که در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر (۱۹ و ۲۰ آبان) با میانجیگری واشنگتن انجام گرفت و به توافق اولیه درباره انجام تبادل گسترده اسرا منجر شد اما در زمینه دستیابی به توافق جامع برای پایان جنگ، پیشرفت تعیین‌کننده‌ای حاصل نشد.

ویتکاف و کوشنر پیش از سفر به مسکو در مذاکرات ابوظبی حضور داشتند و قرار است پس از دیدار با پوتین برای گفت‌وگو با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به دوبلین سفر کنند.

مذاکرات ابوظبی نخستین دور گفت‌وگوهای مستقیم سه‌جانبه با حضور روسیه، آمریکا و اوکراین پس از وقفه‌ای حدوداً ۹ ماهه بود. تبادل اسرا و مسائل بشردوستانه، تضمین‌های امنیتی پس از جنگ و اختلافات ارضی از محورهای اصلی این مذاکرات به شمار می‌رفتند. با وجود توافق اولیه درباره تبادل گسترده اسرا، اختلافات دو طرف درباره سرزمین‌های تحت کنترل روسیه و ترتیبات امنیتی آینده همچنان پابرجاست.