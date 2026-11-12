به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه با تشریح نتایج مذاکرات سه‌جانبه مسکو، واشنگتن و کی‌یف در ابوظبی اعلام کرد شرکت‌کنندگان در این نشست همه موضوعات مرتبط با بحران اوکراین را بررسی و از ابزارهای موجود برای یافتن راه‌حل استفاده کردند.

ریابکوف گفت در جریان مذاکرات، موضوع ایجاد یک معماری امنیتی که بتواند ثبات هرگونه توافق احتمالی را تضمین کند، مورد بررسی قرار گرفت و روسیه به‌صراحت اعلام کرد بدون شکل‌گیری چنین ساختاری، دستیابی به نتیجه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود در مذاکرات افزود: برخی از رویکردهای مطرح‌شده در ابوظبی با مخالفت روسیه مواجه شد اما آمریکا برای یافتن راه‌حل تمایل نشان داده است و مسکو امیدوار است این رویکرد به نتیجه‌ای مفید منجر شود.

معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت مسکو پیشنهادهای مشخصی برای حل بحران اوکراین در ابوظبی ارائه کرده است و امیدوار است این پیشنهادها از سوی واشنگتن مورد توجه قرار گیرد.

ریابکوف با انتقاد از مواضع کشورهای اروپایی اظهار داشت که اروپا در حال حاضر کوچک‌ترین تمایلی برای نشان دادن عقل سلیم در موضوع اوکراین از خود نشان نمی‌دهد و نگرش منفی به ابتکارهای دولت آمریکا برای حل‌وفصل این بحران دارد.

وی مشارکت اروپایی‌ها در مذاکرات اوکراین را دارای پیامدهای منفی دانست و گفت ورود آنها به این روند می‌تواند به عقب‌گرد و از بین رفتن تلاش‌های ارزشمند انجام‌شده منجر شود.

این مقام روس افزود کشورهای اروپایی که بر حضور در روند مذاکرات اصرار دارند، احساس می‌کنند نادیده گرفته شده‌اند و در موقعیتی نامطلوب قرار دارند.

ریابکوف همچنین با اشاره به ادامه کمک‌های مالی و نظامی اروپا به اوکراین گفت: پایتخت‌های اروپایی برای تداوم حمایت مالی از کی‌یف مصمم هستند و مسکو تاکنون هیچ پیشنهاد سازنده‌ای از سوی اروپا درباره حل بحران دریافت نکرده است.

وی در ادامه با اشاره به تحولات میدانی تأکید کرد وضعیت جنگ به سود کی‌یف تغییر نمی‌کند و روسیه امیدوار است طرف‌هایی که برای تضعیف توافق‌های احتمالی تلاش می‌کنند، واقعیت‌های میدان نبرد را در نظر بگیرند.