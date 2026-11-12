به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر جهانی شامگاه پنجشنبه در مسجد آیت‌الله شفتی رشت با اشاره به گروه‌هایی که در روز قیامت از دیدار پیامبر اکرم(ص) محروم می‌شوند، اظهار کرد: یکی از آن افراد کسانی هستند که عاق والدین می‌شوند البته امکان جبران با دعا کردن، نماز، روزه و... . است.

امام جماعت مسجد آیت الله شفتی با بیان اینکه دسته دیگر آن‌هایی هستند که در دنیا نعوذ بالله دائم‌الخمر هستند، افزود: اگر توبه کنند که هیچ، اگر توبه نکنند و بمیرند ،محروم هستند.

وی با تاکید به اینکه صلوات را تا می‌توانید بلند بفرستید، بالاخص در شب جمعه، از گروه سوم محرومان از دیدار پیامبر(ص) گفت و ادامه داد: گروه سوم محروم آن‌هایی هستند که نام حضرت محمد(ص) را می‌شنوند و صلوات نمی‌فرستند؛ از دیدن پیامبر محروم می‌شوند.

تنها بانویی که خطبه عقدش در آسمان خوانده شد

حجت‌الاسلام جهانی با استناد به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: جبرئیل نازل شد بر پیامبر و عرضه داشت بر رسول‌الله ما خطبه عقد در آسمان خواندیم و حالا شما هم بخوانید در زمین.

وی با اشاره به درجات متعالی حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت علی (ع) گفت: در هنگام خواندن خطبه عقد، از طرف علی، جبرئیل بود و از طرف خانم فاطمه زهرا(س) خداوند بود.

امام جماعت مسجد آیت الله شفتی با تاکید به اینکه بانوان با الگو گیری از حضرت زهرا (س)و پایبندی به حجاب و تقوا جایگاه والای خود را دریابند،گفت: بانوان باید بدانند که خانم هستند و می‌توانند جای پای حضرت زهرا(س) بگذارند.

وی با استناد به روایتی از پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) که پیامبر فرموده بودند به حضرت زهرا(س) که:«زهرا جان از علی چیزی نخواهی، که چیزی نداشته باشد؛» افزود: در نهایت اصرار حضرت امیر (ع) حضرت فاطمه زهرا(س) بر خود واجب دید تقاضا کند.

صفات داده‌شده در خطبه عقد

حجت‌الاسلام جهانی با بیان اینکه در هنگام خطبه عقد به عروس و داماد صفاتی داده می‌شود، گفت: خدا با جبرئیل عقد فاطمه و علی را خواندند. به حضرت علی(ع) صفت مصطفی داد؛ بنده برگزیده من. به حضرت زهرا(س) خدا صفت «اَنا» (کنیز) داد؛ یعنی کسی که هیچ اختیاری از خودش ندارد.

وی تصریح کرد:همان‌طور که به حضرت امیر می‌گوییم یدالله یعنی دست خدا؛ یعنی دست علی در اختیار خدا است؛ یعنی هر کاری علی بن ابی‌طالب می‌کند فقط و فقط خواست خدا است، هر کاری که فاطمه(س) انجام می‌دهد امر خدا است. حضرت زهرا(س) عبد خدا بود.