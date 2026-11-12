به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک‌نژاد صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: ۱۱۰ برنامه فرهنگی، هنری و ادبی به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» اجرا می شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت اظهار کرد: این برنامه‌ها از ۲۳ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت انس کودکان و نوجوانان با کتاب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مراکز کانون در سراسر استان برگزار می‌شود.

کوچک‌نژاد با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ کتاب‌خوانی از دوران کودکی افزود: کتاب یکی از ابزارهای اثرگذار در تربیت، رشد فکری و پرورش خلاقیت نسل آینده است و کانون پرورش فکری تلاش می‌کند با طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع و متناسب با علایق مخاطبان، زمینه تقویت مهارت‌های خواندن، اندیشیدن و گفت‌وگو را در میان کودکان و نوجوانان فراهم کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، هم‌افزایی با مجموعه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و مشارکت خانواده‌ها را از الزامات گسترش فرهنگ مطالعه دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای همکار می‌تواند به ترویج کتاب‌خوانی و تبدیل مطالعه به بخشی از سبک زندگی نسل آینده کمک کند.

برپایی نمایشگاه آثار هنری نوجوانان در هفته کتاب

وی در تشریح برنامه‌های شاخص این هفته گفت: نمایشگاه «از کتاب تا دنیای رنگ‌ها» با محوریت آثار نوجوانان عضو کانون در حوزه تصویرگری کتاب، از ۲۴ تا ۳۰ آبان در نگارخانه آفرینش برپا می‌شود.

کوچک‌نژاد افزود: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنری اعضای نوجوان و ایجاد پیوند میان ادبیات و هنرهای تجسمی است.

وی با اشاره به برگزاری فراخوان هنری «یک حجم، هزار خیال» بیان کرد: این برنامه با هدف پیوند هنر سفالگری و فرهنگ مطالعه، تشویق مربیان به ایده‌پردازی و خلق آثار مفهومی، روز یکشنبه ۲۴ آبان در مرکز فرهنگی‌هنری شماره یک کانون رشت برگزار می‌شود.

تجربه‌های علمی و برنامه‌های تعاملی برای کودکان و نوجوانان

مدیرکل کانون گیلان همچنین از اجرای برنامه‌های علمی و ایستگاهی در مرکز سیاهکل خبر داد و گفت: نجوم، هوش مصنوعی، هوافضا، زیست‌فناوری، بازی و سرگرمی‌های علمی از جمله محورهای این برنامه‌هاست که با هدف تقویت روحیه پرسشگری و آشنایی مخاطبان با دانش و فناوری‌های نوین برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه ۲۶ آبان نیز ویژه‌برنامه نمایشی و تعاملی با حضور محمدرضا محزون و مربیان کانون گیلان در مدرسه استثنایی محمد خزائلی اجرا خواهد شد.

به گفته کوچک‌نژاد، برنامه فرهنگی، هنری و ادبی «پیک امید» نیز با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی در روستای اسکلک بخش رستم‌آباد شهرستان رودبار برگزار می‌شود.

دیدار شاعران با نوجوانان صومعه‌سرایی

وی از برگزاری نشست ادبی «آوای واژه‌ها» در روز چهارشنبه ۲۷ آبان به میزبانی مرکز فرهنگی‌هنری کانون صومعه‌سرا خبر داد و اظهار کرد: در این نشست زهرا سهراباتی و قاسم پهلوان، از شاعران صومعه‌سرایی، با دختران نوجوان دیدار و درباره متون کهن ادبی گفتگو می‌کنند.

مدیرکل کانون گیلان افزود: خوانش دل‌نوشته‌های اعضا و اجرای برنامه شاهنامه‌خوانی از دیگر بخش‌های این نشست ادبی خواهد بود.

کوچک‌نژاد همچنین از برگزاری جشن کتاب در همین روز خبر داد و گفت: اجرای سرود، نمایش، معرفی کتاب، پخش کتاب‌فیلم و قصه‌گویی از جمله برنامه‌های این جشن است که با حضور کودکان در سالن سینمای اداره‌کل کانون استان گیلان در رشت برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در این آیین از مربیان و اعضای فعال حوزه کتاب‌خوانی قدردانی و پوستر جشنواره «لاله‌های کاغذی» نیز رونمایی خواهد شد.

نشست کتاب‌گرد با حضور نویسنده گیلانی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در ادامه از برگزاری نشست «کتاب‌گرد» در روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان در مرکز شماره سه کانون پرورش فکری رشت خبر داد و بیان کرد: در این نشست، کتاب «فرار ماردوش» با حضور سمیه سلیمانی شیجانی، نویسنده اثر، معرفی و درباره موضوع و روند شکل‌گیری آن گفتگو می‌شود.

کوچک‌نژاد هدف از برگزاری این نشست را آشنایی بیشتر نوجوانان با فرایند خلق آثار ادبی و فراهم‌کردن فرصتی برای تعامل مستقیم با نویسندگان عنوان کرد.

گفتنی است، سی‌ و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از ۲۳ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز فرهنگی‌هنری و همکاری مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی، اجرای برنامه‌های متنوعی را برای افزایش مشارکت کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها در این رویداد فرهنگی پیش‌بینی کرده است.