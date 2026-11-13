به گزارش خبرنگار، سرهنگ محمد علیزاده ، در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران در جریان اجرای مأموریت‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر، یک دستگاه خودروی پژو پارس را مورد بازرسی قرار دادند که در جریان آن یک‌ونیم کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

وی افزود: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: مقابله با تهیه و توزیع مواد مخدر به‌صورت مستمر و هدفمند در دستور کار پلیس قرار دارد.

علیزاده در پایان از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات درباره فعالیت‌های مشکوک در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.