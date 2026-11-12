به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عبدالملکی شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای دهستان شیرجوپشت لاهیجان با بیان اینکه در طول تاریخ تاکنون دو جبهه اولیای الهی و شیطان وجود داشته است، گفت: در سمت شیطان از فرعون، ابوسفیان، یزید گرفته تا سران کثیف آمریکا و ... و در سمت اولیا و انبیا الهی و مومنان از پیامبران، امامان تا امروز که رهبران انقلاب اسلامی حضور داشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی تمدن جدیدی را در مقابل تمدن شیطان ایجاد کرد، گفت: این دوره جدید در میان این هفت هزار و پانصد سالی که طی شده، یکی از مهم ترین دوران تاریخ است و رهبر شهید می فرمودند که آرمان بزرگ انقلاب اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامی است.

عبدالملکی ادامه داد: تمدن شیطانی غرب بشریت را با بمب اتم، مواد مخدر، شهوت رانی بی حد و اندازه به سمت نابودی پیش برده است که تمدن اسلامی نقطه مقابل آن است.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در حساس ترین نقطه از جنگ تمدنی قرار گرفته است، گفت: درگیری های این چند ماهه، شدیدترین درگیری بین جبهه حق و باطل است چون هر دو جبهه بسیار قدرتمند هستند.

وی با اشاره به جنایات آمریکا در طول عمر انقلاب اسلامی، گفت: آمریکا با محاسبات اشتباه انواع جنایت ها از ترور، تحریم، جنگ فرهنگی و نظامی را علیه ایران انجام داد که همگی با شکست مواجه شد و شروع جنگ رمضان نیز آخرین تصمیم اشتباه آنها بود که آن هم کار بجایی نبرد.

عبدالملکی با اشاره ضربات محکم و قوی ایران به آمریکا در طول جنگ اخیر، گفت: آمریکا با این همه امکانات نظامی از هواپیماهای نظامی و ناو های جنگی و بودجه نظامی چند ده برابری نسبت به ما، با فکر پیروزی وارد شد ولی ضربات بسیاری بهش وارد شد.

وی با اشاره به شکست جمهوری خواهان در انتخابات کنگره و سنا، گفت: در انتخابات اخیر، مردم آمریکا به اینصورت به این خوک زرد تو دهنی زدند، به دلیل این جنگی بود که تمام ابهت نظامی آمریکا در دنیا فرو ریخت.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی آمریکا به دلیل جنگ با ایران، گفت: انسداد تنگه هرمز، فشار زیادی را به اقتصاد آمریکا وارد آورد و تورم سنگینی ایجاد کرد. افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، مواد غذایی، کود شیمیایی و ... باعث بوجود آمدن مشکلات اساسی شده است.

وی با بیان اینکه مردم ایران نقش بسیار مهمی در آینده تاریخ بشریت دارند، گفت: با شکست کامل این شیطان بزرگ و تثبیت این پیروزی، اتفاقات بزرگی در دنیا خواهد افتاد و افرادی که در این مسیر به شهادت رسیدند در مسیر ظهور امام زمان (عج) و شکل گیری تمدن نوین اسلامی قرار داشتند.

عبدالملکی در پایان به بیان اینکه باید انتقام خون رهبر شهید گرفته شود، گفت: کار بسیار مهم انتقام خون رهبر و فرزندان شهید ایران است و حداقل این انتقام کشتن ترامپ و نتانیاهوی کثیف و خانواده هایشان و در مرحله بعد فرماندهان و مقاماتشان است که به حضرت ولیعصر (عج) ثابت کنیم که توانایی حفاظت از ایشان در مقابل شیطان های بزرگ در عصر ظهور را داریم.