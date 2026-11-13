به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدجعفر قائم پناه گفت: مقرر است سرانه وزارت بهداشت برای شبکه، به‌صورت مستقیم در اختیار خود شبکه قرار گیرد، نه اینکه ابتدا به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شود. سرانه مربوط به جمعیت ۱۴۱ هزار نفری باید مستقیماً به شبکه اختصاص پیدا کند و سهم بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز به همین شکل به شبکه برسد.

وی با بیان اینکه تأمین مستقیم منابع می‌تواند به حل مشکلات پرداختی کارکنان کمک کند، افزود: در این صورت، مشکلات مربوط به پرداخت اضافه‌کار کارکنان نیز قابل پیگیری خواهد بود. هرچه بتوانید کاری کنید که مردم کمتر بیمار شوند و در بلندمدت بار بیماری کاهش پیدا کند، درآمد و توان پرداخت به کارکنان نیز بیشتر خواهد شد و می‌توان به افرادی که عملکرد بهتری داشته‌اند، پرداخت و پاداش بیشتری اختصاص داد.

قائم پناه با تأکید بر اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد باید با میزان ارتقای سلامت جامعه ارتباط داشته باشد، اظهار کرد: هرچه سلامت مردم بیشتر تأمین شود، پرداخت نیز باید بیشتر باشد. در این الگو، به‌جای آنکه صرفاً تعداد مراجعات و خدمات درمانی ملاک قرار گیرد، میزان موفقیت در حفظ سلامت مردم اهمیت پیدا می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور، اجرای پزشکی خانواده را از مصادیق تحقق عدالت در نظام سلامت دانست و گفت: در این الگو، نخستین منتفع مردم هستند و در کنار آن، سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی نیز تقویت می‌شود؛ زیرا مردم احساس می‌کنند دولت برای همه خانواده‌ها به‌صورت یکسان خدمات ارائه می‌دهد.

قائم‌پناه تأکید کرد: پزشک خانواده‌ای که در تهران فعالیت می‌کند، باید همان خدماتی را ارائه دهد که پزشک خانواده در روستایی در بندر لنگه ارائه می‌کند. تفاوتی نباید میان فردی که در شمال شهر تهران زندگی می‌کند با فردی که در روستاهای بندر لنگه ساکن است، وجود داشته باشد. این همان معنای عدالت است که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اجرای تدریجی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: اجرای این برنامه نیازمند مراقبت، حمایت و ایجاد انگیزه در میان دست‌اندرکاران آن است. رئیس دانشگاه، مدیر شبکه و پزشکان باید با انگیزه و احساس مسئولیت این کار را دنبال کنند و در عین حال، مبلغ مناسبی برای خدمات آن‌ها در نظر گرفته شود.

پرداخت ها به تیم های پزشکی خانواده باید به موقع باشد

وی افزود: به ازای تعداد بیمارانی که پزشک معاینه و مراقبت می‌کند، باید پرداخت مناسبی صورت گیرد و این پرداخت نیز باید به‌موقع و در موعد مقرر انجام شود. نمی‌توان از پزشک خواست که ۶ ماه بدون دریافت مطالبات، در برنامه پزشک خانواده فعالیت کند. این موضوع نیازمند مدیریت است تا مراحل اجرا به‌صورت تدریجی پیش برود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که طی یکی دو سال آینده، بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار گیرند و با استقبال عمومی از این برنامه، مردم خود خواهان پیوستن به آن باشند.

قائم‌پناه با اشاره به مزایای پزشک خانواده برای مردم گفت: چه کسی از این موضوع بدش می‌آید که پزشکی مراقب سلامت او باشد، پرونده الکترونیک داشته باشد و وضعیت سلامت او به‌طور کامل ثبت و پیگیری شود.