حجت‌الاسلام منصور باقربیک، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حال‌وهوای ایام فاطمیه و جای خالی رهبر شهید گفت: چند روز پیش در ملارد، در برنامه‌ای باشکوه به مناسبت فاطمیه، جوانان با شور و شوق به تصاویر و دل‌نوشته‌های فراق ایشان می‌پرداختند و در فضای رسانه‌ای بازتاب می‌دادند.

وی افزود: برخی از مردم که در زمان حیات رهبر شهید، تحت تأثیر هجمه‌های تبلیغاتی دشمن ذهنیت منفی نسبت به نظام و ایشان پیدا کرده بودند، پس از شهادت رویکرد فکری‌شان تغییر کرد و محبت خود را ابراز می‌کنند. شماری از جوانان نیز می‌گویند از افکار و حرف‌هایی که پیش‌تر داشته‌اند، پشیمان شده‌اند.

باقربیک با بیان اینکه برخی هیئت‌ها پیش از این نسبت به نظام و انقلاب بی‌تفاوت بودند، اظهار کرد: شهادت رهبر شهید موجب بیداری این هیئت‌ها شد و آنان دریافتند که تقابل میان جبهه حق و باطل ادامه دارد. امروز صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها مصداق کفر و نظام جمهوری اسلامی طرفدار ولایت و ایستاده در برابر دشمنان است.

وی ادامه داد: اگر دشمنان اسلام، امیرالمؤمنین و امام حسین(ع) در دوره‌های مختلف چهره‌هایی چون ابوسفیان، دستگاه بنی‌امیه و یزید بودند، امروز ترامپ، نتانیاهو و همراهانشان در جایگاه دشمنان اسلام قرار دارند. رهبر شهید و نظام جمهوری اسلامی در برابر آنان ایستادند و این نظام باید تقویت شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران گفت: خداوند گاهی با شهادت اولیای خود دین را احیا می‌کند و شهادت رهبر شهید جان تازه‌ای به تشیع در جهان بخشیده است. امروز مستضعفان و ظلم‌ستیزان جهان، ایران را سردمدار مبارزه با ظلم می‌دانند و این موضوع پس از شهادت ایشان پررنگ‌تر شده است.