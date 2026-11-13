به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نشست مدیریت بحران منطقه چهار شهرداری یزد با هدف بررسی آمادگی دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب با حضور مسئولان مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شد.

احسان بالاکتفی، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در این نشست با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مدیریت بحران نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت همه مجموعه‌های مسئول است.

وی افزود: تدوین چک‌لیست‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند زمینه ارائه خدمات‌رسانی مطلوب‌تر و کاهش خسارات در زمان وقوع حوادث را فراهم کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد همچنین بر ضرورت هماهنگی مدیریت شهری با ساختار مدیریت بحران و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در سطح محلات تأکید کرد.

بالاکتفی با اشاره به تجربیات حاصل از سیلاب‌های گذشته گفت: این تجربیات زمینه‌ساز اقدامات مؤثر و رفع بسیاری از نواقص شده است و باید با بهره‌گیری از آن‌ها، سطح آمادگی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول بیش از پیش ارتقا یابد.