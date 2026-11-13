به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین آخوندزاده، با ارائه نمودارهای استنادی یک دهه گذشته، گفت: تقریباً در هیچ رشته تخصصی دیگری در دنیا جزو ۵ کشور اول نیستیم، اما در حوزه مطالعات ناباروری، ایران در کنار ایالات متحده، هند و ایتالیا در رتبه چهارم دنیا قرار دارد.

وی افزود: این موفقیت چشمگیر مرهون دو عامل کلیدی است، نخست تعاملات بین‌بخشی میان متخصصان زنان، جنین‌شناسان، روانشناسان، ژنتیک‌دانان و حتی حوزه طب سنتی، و دوم سینرژی و هم‌افزایی کم‌نظیر میان بخش دولتی، خصوصی و نهادهای غیردولتی.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به شاخص استناد به ازای هر مقاله (CPP) معادل ۹.۱ در کشور، این رقم را در مقایسه با سایر حوزه‌ها بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

آخوندزاده، توزیع موضوعی مقالات در دنیا را ۷۲ درصد در حوزه پزشکی و مابقی را در حوزه‌های ایمونولوژی، فارماکولوژی و ژنتیک برشمرد و یادآور شد: دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پیشگامان این عرصه در کشور هستند.