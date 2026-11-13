به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز جمعه در بازدید از پروژه‌های گردشگری افلاک با حضور علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، اظهار داشت: با جابه‌جایی پادگان امام حسین(ع)، یکی از آرزوهای دیرینه مردم استان محقق شد و مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، ۱۱ پروژه گردشگری شامل ۶ پروژه در داخل سایت تاریخی و پنج پروژه در پیرامون آن در حال اجراست تا زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از این فضای تاریخی و فرهنگی فراهم شود.

استاندار لرستان با اشاره به اهداف اجرای این طرح‌ها عنوان کرد: کاهش ترافیک، بهبود دسترسی و فراهم کردن امکان استفاده بیشتر مردم از فضای پیرامون قلعه فلک‌الافلاک از مهم‌ترین اهداف این پروژه‌هاست و اجرای یک چهارباغ به‌عنوان مسیر ورودی مردم نیز با سرعت در حال پیگیری است.

پیشرفت ۹۰ درصدی پل خیرساز قاضی

شاهرخی با اشاره به اجرای دو پل خیرساز قاضی و افلاک در دو طرف پل صفوی به‌عنوان پیاده‌راه، گفت: پل خیرساز قاضی تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت داشته و در واقع به ورودی اصلی سایت تاریخی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: اجرای این پل، منطقه باغ دختران را نیز متحول می‌کند و علاوه بر کاهش ترافیک در مرکز خرم‌آباد، زمینه ارزش‌افزایی املاک مردم این محدوده را فراهم خواهد کرد.

تأکید بر تسریع در اجرای پیاده‌راه افلاک و احیای باغ‌های تاریخی

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پیاده‌راه افلاک تصریح کرد: شهرداری باید برای رفع موانع اجرای این طرح اقدامات لازم را انجام دهد تا روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

شاهرخی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی پیرامون قلعه فلک‌الافلاک یادآور شد: باغ گلستان، باغ ارم و پارک گل سرخ نیز در مجاورت این مجموعه قرار دارند که به‌سرعت احیا می‌شوند و به شکلی مناسب در اختیار مردم استان و گردشگرانی که به لرستان سفر می‌کنند، قرار خواهند گرفت.

وی تأکید کرد: با اجرای این مجموعه پروژه‌ها، محدوده قلعه فلک‌الافلاک به قطب گردشگری ملی و بین‌المللی تبدیل می‌شود و این موضوع می‌تواند به رونق اقتصادی در سراسر استان کمک کند.

پیش‌بینی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های گردشگری افلاک در سال جاری

استاندار لرستان با اشاره به منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های گردشگری افلاک پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، تأمین اعتبار از محل ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه‌ها به قیمت امروز حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: این اعتبار تأمین و جذب خواهد شد و مانعی برای ادامه اجرای طرح‌ها وجود ندارد.

شاهرخی همچنین درباره دیوارکشی محدوده قلعه فلک‌الافلاک گفت: این دیوارکشی به‌گونه‌ای طراحی شده است که منظر قلعه و باغ‌های پیرامونی همچنان در معرض دید مردم قرار داشته باشد.

وی در پایان با اشاره به گستردگی و اهمیت این طرح‌ها خاطرنشان کرد: پروژه‌های گردشگری افلاک، کاری بزرگ و زمان‌بر است که به اعتبار قابل‌توجهی نیاز دارد، اما در حال حاضر با قدرت در حال اجراست.