به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست شورای معاونین آموزش‌وپرورش لرستان که با حضور علی امامی‌راد، رئیس مجمع نمایندگان استان برگزار شد، با اشاره به توجه ویژه دولت چهاردهم به نظام تعلیم‌وتربیت اظهار کرد: آموزش‌وپرورش در رویکرد دولت چهاردهم از اولویت‌های اساسی به شمار می‌رود و بررسی شاخص‌های بودجه‌ای و اقدامات انجام‌شده در سطح ملی نیز بیانگر این توجه است.

وی رشد اعتبارات آموزش‌وپرورش در مقایسه با رشد عمومی بودجه کشور، افزایش سرانه دانش‌آموزی از ۱۱ به ۲۳ همت، تکمیل یا احداث چهار هزار و ۷۰۰ پروژه آموزشی طی دو سال اخیر و مشارکت ۴۰ همتی مردم در نهضت مدرسه‌سازی را از جمله نشانه‌های توجه به این حوزه برشمرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان افزود: مشارکت مردم نشان می‌دهد هر جا دولت برای توسعه آموزش‌وپرورش گام برداشته، مردم نیز در کنار آن حضور مؤثر داشته‌اند.

توقف روند نزولی میانگین نمرات امتحانات نهایی لرستان

سهرابی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای جدید برای توجه به عملکرد مدیران و معلمان گفت: برای نخستین‌بار، کارانه مبتنی بر عملکرد مدیران مدارس در سال جاری در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که هرچند از نظر مبلغ همچنان با انتظارات فاصله دارد، اما می‌تواند آغاز مسیری برای تقویت انگیزه و توجه بیشتر به عملکرد در نظام آموزشی باشد.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت آموزش‌وپرورش استان، روند بهبود شاخص‌های آموزشی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در دوره مسئولیت فعلی، با وجود محدودیت‌ها، در شاخص‌های مختلف شاهد رشد و پیشرفت بوده‌ایم که بخشی از این دستاوردها حاصل حمایت‌های استاندار لرستان و همراهی مجموعه مدیریتی استان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به روند سه‌ساله نزولی میانگین نمرات امتحانات نهایی در استان تصریح کرد: برای نخستین‌بار این روند متوقف شد و لرستان با ثبت یک‌وپانزده صدم رشد در میانگین نمرات، رتبه دهم کشور را از نظر میزان رشد به دست آورد؛ همچنین جایگاه استان در این شاخص یک پله ارتقا یافت.

ظرفیت ۲ همتی مولدسازی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی

سهرابی پیگیری و اخذ مجوز حدود دو همت از محل مولدسازی دارایی‌ها را از دیگر اقدامات مهم در حوزه توسعه زیرساخت‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: این ظرفیت معادل حدود چهار برابر اعتبارات مصوب و تخصیصی نوسازی مدارس استان در یک سال است و می‌تواند فرصت قابل‌توجهی برای جبران بخشی از کمبودهای زیرساختی آموزش‌وپرورش فراهم کند.

معیشت فرهنگیان؛ مطالبه‌ای نیازمند پیگیری مجلس

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه جدی به وضعیت معیشتی فرهنگیان، خواستار ورود تخصصی نمایندگان مجلس به این موضوع شد و اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه و تمرکز ویژه‌ای بر آموزش‌وپرورش دارد، اما برای حل مسائل بنیادین این حوزه، همراهی مجلس و اصلاح ریل‌گذاری‌های قانونی و اعتباری ضرورتی انکارناپذیر است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به وضعیت دریافتی معلمان تازه‌استخدام و هزینه‌های مرتبط با رفت‌وآمد آنان تصریح کرد: نمی‌توان از معلمان انتظار داشت در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و تربیت نسل آینده تمام توان خود را به کار بگیرند، اما نسبت به تأمین معیشت و حداقل نیازهای زندگی آنان بی‌توجه بود.

سهرابی تأکید کرد: کیفیت‌بخشی به آموزش، بدون توجه به امنیت معیشتی و تأمین حداقل‌های زندگی معلمان، در عمل با موانع جدی مواجه خواهد شد.

وی خطاب به رئیس مجمع نمایندگان لرستان خواستار فراهم شدن زمینه برگزاری نشستی با حضور اعضای این مجمع شد تا مجموعه آموزش‌وپرورش استان در جلسه‌ای تخصصی، ابعاد مختلف وضعیت معیشتی فرهنگیان، مسائل اعتباری و چالش‌های نظام آموزشی را تشریح و راهکارهای لازم را برای پیگیری در سطح ملی ارائه کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با نگاهی تخصصی و با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی خود، پیگیری این مطالبه مهم جامعه فرهنگیان را در دستور کار قرار دهند.