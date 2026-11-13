مهدی آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ادامه حضورش در گلنور اظهار کرد: فصل دومی است که در گلنور هستم و ۴ سال در لیگ‌ برتر بازی کردم،

از ۱۷ سالگی در لیگ دسته یک بازی کردم و حالا ۲۶ ساله هستم.

وی افزود: تمرینات و آنالیزهای خوبی داشتیم و روز به روز به سمت جلو حرکت می‌کنیم؛ تیم ما دیگر جوان و بی‌تجربه نیست، یکدست، منسجم و جنگنده هستیم و برای هیچ تیمی تقابل با گلنور راحت نخواهد بود.

آقاجانی تصریح کرد: در همه مسابقات برای برد به زمین می‌رویم؛ در هفته اول با تیم جهرم بازی کردیم که با بدشانسی و ۳ اختلاف بازی را واگذار کردیم.

بازیکن تیم بسکتبال گلنور گفت: هفته دوم هم مقابل کردستان شکست نزدیکی را تجربه کردیم؛ در بازی با استقلال بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتیم اما نتیجه دلخواه ما نبود.

داودی مربی پخته‌ای است

وی ادامه داد: با انرژی مثبتی که در تیم داریم، آینده را روشن می‌بینم؛ درست است که نخستین فصل سرمربی‌گری آرن داودی است اما اما مربی بسیار پخته‌ای است و از آنجایی که در بالاترین سطح بازی کرده، فقط از چشم یک مربی به بازی نگاه نمی‌کند.

آقاجانی با بیان این که داودی به خوبی می‌تواند تیم و بازیکنان را رو به جلو سوق دهد، خاطرنشان کرد: برای من که هم‌پست او بودم، تجربه بسیار زیبایی است؛ شخصیت بیرون و درون زمین داوودی قابل ستایش است و به خوبی می‌داند که با هر کسی باید به چه شکلی برخورد کند.

بازیکن گلنور با اشاره به شرایط لیگ جاری گفت: لیگ امسال به شکلی است که اختلاف تیم‌ها در بالا، پایین یا وسط جدول به شکلی باشد که تیمی با خیال راحت و از پیش برنده وارد میدان شود.

وی افزود: همه تیم‌ها شایسته هستند و این موضوع جذابیت لیگ را افزایش داده است؛ امیدوارم وقفه‌هایی که بین لیگ برای اردوهای تیم ملی می‌افتد، مدیریت شود و امیدوارم اتفاقات خوبی رقم بزنیم و انتظارات کادرفنی را برآورده کنیم.

گلنور اسم بسکتبال در اصفهان را زنده نگه می‌دارد

آقاجانی تصریح کرد: تیم‌های شهرداری گرگان، نفت آبادان، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر و کاله مازندران تیم‌هایی هستند که برای قهرمانی می‌جنگند.

بازیکن گلنور با بیان این که بسکتبال اصفهان شرایط رو به رشدی را تجربه می‌کند، خاطرنشان کرد: چون باشگاه گلنور یک استعدادیابی بسیار حرفه‌ای را از سنین پایین انجام می‌دهد؛ مربیان پایه خوبی دارد و در هر رده سنی تیم‌داری می‌کند، این نوید را می‌شود برای آینده داد که بازیکنان ملی‌پوش زیادی از اصفهان داشته باشیم.

وی در پایان گفت: در گذشته بازیکنان اصفهانی استخوان‌بندی تیم ملی را تشکیل می‌دادند؛ اگر اسپانسرهای خوب دیگری مانند گلنور داشته باشیم که اسم بسکتبال را در اصفهان زنده نگه می‌دارند، ورزشکاران بیشتری پیشرفت خواهند کرد و دیده خواهند شد.

