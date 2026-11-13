https://mehrnews.com/x3dBnY ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰ کد مطلب 7009399 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰ تجدید بیعت مردم کرمانشاه با رهبر انقلاب در مراسم تشییع شهدای گمنام کرمانشاه- مردم کرمانشاه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) و تشییع شهدای گمنام، با رهبر انقلاب تجدید بیعت کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 7009399 کپی شد مطالب مرتبط از بزرگمهر تا گلستان شهدا؛یک شهر برای بدرقه پیکرهای بینام ثبتنام کرد حضور پرشور مردم انقلابی مشهد در تشییع پیکر مطهر ۱۵ شهید گمنام اصفهان میزبان پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام خدمت رسانی اورژانس در آیین تشییع شهدای گمنام تشییع باشکوه دو شهید گمنام در اردبیل برچسبها شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) کرمانشاه بیعت با رهبر انقلاب شهدای گمنام
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