نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری و عموم مسلمانان، اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) با وجود عمر کوتاه خود، میراثی ارزشمند از معرفت، اخلاق، ولایت‌مداری و مسئولیت‌پذیری در جامعه اسلامی به یادگار گذاشتند.

وی افزود: زندگی آن حضرت نشان می‌دهد که جایگاه زن در منظومه ارزش‌های اسلامی، جایگاهی مبتنی بر کرامت، آگاهی، تربیت نسل و نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی است.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) برای نسل جوان تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی سیره اهل‌بیت(ع) و انتقال آموزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان به نسل‌های آینده هستیم.

حسین‌پور در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری مراسم عزاداری و بزرگداشت ایام فاطمیه، خاطرنشان کرد: پاسداشت این مناسبت‌ها فرصتی برای تعمیق باورهای دینی، تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) در جامعه است.