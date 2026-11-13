به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان، با اشاره به فرارسیدن سالروز بزرگداشت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، اظهار کرد: علامه طباطبایی از بندگان برجسته خداوند و مفسران بزرگ قرآن کریم بود که باید سیره علمی، اخلاقی و معنوی ایشان را الگوی زندگی خود قرار دهیم.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته علامه طباطبایی، عشق و ارادت عمیق ایشان به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) بود؛ علاقه‌ای که در رفتار و زندگی ایشان به‌روشنی دیده می‌شد و حتی در زیارت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع) نیز جلوه داشت.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: استاد شهید مطهری با وجود آشنایی با عالمان، فیلسوفان، فقیهان و مفسران فراوان، علاقه ویژه‌ای به علامه طباطبایی داشت و علت این ارادت را محبت و عشق عمیق ایشان به اهل‌بیت(ع) می‌دانست.

دهشیری تصریح کرد: علامه طباطبایی در کنار مقام علمی و نگارش تفسیر ارزشمند المیزان، اهل مطالعه، تفکر و عبادت بود و بخش عمده شبانه‌روز خود را به این امور اختصاص می‌داد. همچنین در فصل تعطیلی دروس، برای زیارت به مشهد مقدس می‌رفت و تأکید داشت که مانند سایر مردم در میان زائران حضور پیدا کند.

وی بیان کرد: اهمیت علمی تفسیر المیزان به اندازه‌ای است که شهید مطهری درباره آن تأکید داشت دانشمندان آینده باید درباره این اثر ارزشمند تحقیق و اظهار نظر کنند. همچنین نقل شده است که علامه شیخ محمدجواد مغنیه، عالم برجسته لبنانی، با وجود آثار متعدد خود، همواره به تفسیر المیزان مراجعه می‌کرد.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: نام‌گذاری روز بزرگداشت علامه طباطبایی به‌عنوان روز کتاب، کتابداری و کتابخوانی، فرصتی برای توجه بیشتر به فرهنگ مطالعه است. متأسفانه جامعه ما با کتاب و مطالعه انس کافی ندارد و لازم است با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی و مطالعه مستمر، این عادت ارزشمند را در زندگی خود تقویت کنیم.

دهشیری اضافه کرد: مطالعه مطالب پراکنده در تلفن همراه و فضای مجازی نمی‌تواند جای کتاب را بگیرد. همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب نیز بر اهمیت مطالعه تأکید داشتند، شایسته است پیش از خواب زمانی را به خواندن کتاب اختصاص دهیم و با این فرهنگ مأنوس شویم.

وی یادآور شد: در شرایط حساس منطقه و با توجه به تحولات و تحرکات آمریکا و رژیم صهیونیستی، باید هوشیاری و آمادگی خود را حفظ کنیم. فرماندهان نظامی و نیروهای مقاومت نیز نسبت به هرگونه اقدام احتمالی دشمن هشدار داده‌اند و ملت ایران با ایستادگی و مقاومت خود نشان داده است که در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

امام‌جمعه اردستان تأکید کرد: مقاومت ملت ایران و گروه‌های مقاومت در منطقه، از جمله انصارالله یمن، حزب‌الله لبنان و حماس، موجب آشکار شدن چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است. همچنین شرایط دشوار مردم غزه، به‌ویژه کودکان و خانواده‌هایی که با کمبود غذا، آب و سرپناه مواجه هستند، مسئولیت انسانی و اسلامی همه مسلمانان را سنگین‌تر می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان مجالس عزاداری و سوگواری حضرت زهرا(س)، گفت: برگزاری این مجالس در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و منازل با شور و استقبال بیشتر مردم همراه شده است که باید از بانیان، مداحان، سخنوران و همه خدمتگزاران این مجالس قدردانی کرد.

دهشیری همچنین از هیئت امنای مسجد جامع و مسجد موسی‌بن‌جعفر(ع) به دلیل میزبانی و خدمت‌رسانی به نمازگزاران قدردانی کرد و افزود: حفظ و تقویت مجالس اهل‌بیت(ع) و برافراشته نگه داشتن پرچم ولایت، توفیقی ارزشمند است.

امام‌جمعه اردستان در ادامه با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال، خاطرنشان کرد: اموال عمومی متعلق به همه مردم است و هیچ فرد یا مسئولی حق ندارد با بی‌توجهی، بی‌کفایتی یا سوءاستفاده، زمینه تضییع آن را فراهم کند.

وی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی(ع) در پاسداری از اموال عمومی، تصریح کرد: مسئولان باید نسبت به بیت‌المال حساسیت ویژه‌ای داشته باشند؛ چراکه هرچه مسئولیت افراد بیشتر باشد، وظیفه و پاسخگویی آنان نیز سنگین‌تر خواهد بود.

دهشیری با اشاره به اقدام اداره راه و شهرسازی شهرستان در بازگرداندن ۹۷ هکتار از اراضی دولتی به بیت‌المال، این اقدام را شایسته تقدیر دانست و گفت: پیگیری حقوق عمومی و بازگرداندن زمین‌های دولتی، اقدامی ارزشمند و نیازمند حمایت و تشویق است.

وی یادآور شد: برخی افراد با گرفتن زمین‌های دولتی و رها کردن آن‌ها یا تلاش برای تصاحب و فروش مجدد با قیمت‌های بالا، به حقوق عمومی دست‌اندازی می‌کنند. همچنین ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی و ارتفاعات عمومی، از مصادیق تضییع حقوق مردم است که باید پیش از شکل‌گیری، از آن جلوگیری شود.

امام‌جمعه اردستان تأکید کرد: مسئولان باید در برابر هرگونه تعرض به بیت‌المال ایستادگی کنند و اجازه ندهند افراد ذی‌نفوذ با فشار یا استفاده از موقعیت خود، زمینه تضییع حقوق عمومی را فراهم کنند. صیانت از اموال مردم حتی اگر برای مسئولان هزینه و خطر داشته باشد، ارزشمند است و نام نیکی از آنان به یادگار خواهد گذاشت.