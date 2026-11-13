به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله یداله صفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گرمی اظهار کرد: ضمن دعوت مردم به تقوا، با اشاره به روایت معروفی از حضرت فاطمه زهرا (س) درباره «بهترین چیز برای زنان» (عدم دیدن مردان نامحرم و دیده نشدن توسط آنان) گفت: این کلام نورانی به معنای محدودیت یا منع اشتغال نیست، بلکه راهکاری برای حفظ کرامت و شخصیت زن است.

وی تأکید کرد: برخی با برداشت غلط از این حدیث، به دنبال تضعیف جایگاه زن یا محدود کردن حضور اجتماعی آن‌ها هستند، در حالی که سیره خود حضرت زهرا (س) نشان‌دهنده حضور فعال و مبارز در جامعه بود. با این حال، ایشان با این سخن، از «فرهنگ نمایش» و تبدیل شدن زن به ابزار نگاه جنسی توسط مردان نامحرم هشدار داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه، با اشاره به بحران‌های اخلاقی امروز، از بی‌حیایی در فضای مجازی و خودنمایی زنان برای جلب توجه مردان انتقاد کرد و تأکید کرد که مقابله با این روند، تنها راه نجات خانواده‌ها از فروپاشی، بی‌اعتمادی و افزایش نرخ طلاق است.

امام جمعه گرمی در پایان توصیه کرد: جامعه با الگوبرداری از حیا و رعایت مرزهای اخلاقی، کرامت انسانی خود را بازپس گیرد.