به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه زنجان، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: جایگاه رفیع معنوی آن حضرت نتیجه بندگی خالصانه، عبودیت، زهد و مجاهدت در مسیر الهی است و سیره زندگی ایشان نشان می‌دهد که زن و مرد در دستیابی به مراتب کمال و تقوا از ظرفیت یکسانی برخوردارند.

وی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی و اجتماعی حضرت زهرا(س) افزود: آن حضرت در حوزه‌های عبادت، همسرداری، تربیت فرزند و حضور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی، الگویی کامل برای جامعه اسلامی هستند. ایشان با حفظ عفاف و حجاب، حضوری مؤثر در دفاع از حق و حریم ولایت داشتند و نشان دادند که زیست عفیفانه هیچ‌گونه تعارضی با مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی زنان در جامعه ندارد.

امام جمعه زنجان با اشاره به نقش فرهنگ فاطمی در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی، ترویج این فرهنگ را از ضرورت‌های جامعه امروز دانست و تصریح کرد: ایستادگی در مسیر حق، حتی در شرایط محدودیت امکانات و نیروها، یکی از مهم‌ترین درس‌های سیره حضرت فاطمه زهرا(س) است.

کتاب‌خوانی باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مطالعه و شناخت تاریخ، کتاب را یکی از ابزارهای اساسی رشد فکری و فرهنگی جامعه دانست و گفت: آگاهی از تاریخ می‌تواند شناخت مردم را نسبت به اهداف و سیاست‌های قدرت‌های استکباری افزایش دهد و آنان را در برابر وعده‌های فریبنده و جریان‌های انحرافی مصون کند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اهمیت مطالعه و کتاب‌خوانی خاطرنشان کرد: کتاب‌خوانی باید به یک فرهنگ عمومی، هدفمند و فراگیر تبدیل شود و نهادهای فرهنگی، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها در تحقق این هدف مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

امام جمعه زنجان همچنین کتاب «حقیقت عظیم» را که مجموعه‌ای از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) است، معرفی کرد و خواستار طراحی و گسترش سیرهای مطالعاتی متناسب با نیازها و گروه‌های مختلف جامعه شد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار مردم غزه و لبنان، بر ضرورت حمایت از آسیب‌دیدگان و مشارکت در فعالیت‌های بشردوستانه تأکید کرد و گفت: پیروی از مکتب فاطمی صرفاً به ابراز ارادت و محبت محدود نمی‌شود، بلکه حمایت از مظلومان و تلاش برای کاهش رنج و آلام آنان نیز از الزامات این فرهنگ است.

حسینی با اشاره به خسارت‌های ناشی از بارندگی و تخریب چادرهای آوارگان در غزه، بر ضرورت مشارکت مردم در پویش‌های حمایتی و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

شهدای گمنام، نمادهای برجسته ایثار و ولایت‌مداری

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزبانی این استان از شهدای گمنام، آنان را نمادهای برجسته ایثار، فداکاری و دفاع از ولایت دانست و اظهار کرد: شهدای گمنام اگرچه در میان مردم ناشناخته‌اند، اما نزد پروردگار از منزلت و جایگاهی والا برخوردارند و مسیر زندگی و شهادت آنان با فرهنگ فاطمی و دفاع از حق پیوندی عمیق دارد.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، ترویج معارف فاطمی و مهدوی، تقویت روحیه مقاومت و توکل به خداوند را از نیازهای اساسی جامعه امروز برشمرد و برای تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، پیروزی مسلمانان و عاقبت‌به‌خیری ملت ایران دعا کرد.