به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه خاکعلی، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به محضر امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری و عموم شیعیان و ارادتمندان اهل‌بیت(ع)، به تبیین جایگاه و سیره آن حضرت پرداخت.

وی حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی برجسته در ایمان، عفاف، بصیرت، ولایت‌مداری، صبر و دفاع از حق دانست و اظهار کرد: سیره زندگی آن حضرت چراغ راه مسلمانان، به‌ویژه بانوان جامعه اسلامی است و آموزه‌های فاطمی باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه بخش بشاریات در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری حقوق و مطالبات ملت ایران گفت: مسئولان خدمتگزار باید در کنار نیروهای مسلح قهرمان و مردم مؤمن و فداکار، با جدیت از حقوق ملت دفاع کنند و در این مسیر ذره‌ای عقب‌نشینی نداشته باشند.

فاطمیان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره مناسبات ایران و آمریکا افزود: تصور اینکه با امتیاز دادن به آمریکا می‌توان این کشور را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد، تصوری نادرست است و تجربه گذشته نیز ضرورت هوشیاری در برابر چنین رویکردی را نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به تأکید مجلس خبرگان رهبری بر بازنگری در دکترین دفاعی کشور و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، این موضوع را از مطالبات مطرح‌شده در عرصه ملی دانست و خواستار توجه مسئولان به این مسئله با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبری شد.

