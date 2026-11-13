به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام مجید پوراندخت در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل با اشاره به نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، ایام فاطمیه را فرصتی برای شناخت حق از باطل و بازخوانی مسئولیت جامعه در حمایت از ولایت دانست.

امام جمعه زابل با اشاره به سخت‌ترین روز زندگی امیرالمؤمنین(ع) از نگاه آن حضرت، اظهار کرد: روزی که حضرت زهرا(س) در برابر چشمان ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و امیرالمؤمنین(ع) به فرمان خداوند صبر کردند، از دشوارترین روزهای زندگی ایشان بود.

وی با اشاره به ماجرای بردن امیرالمؤمنین(ع) برای گرفتن بیعت افزود: طناب بر گردن حضرت علی(ع)، تنها بر گردن یک شخص نبود، بلکه نمادی از فشار بر عدالت، انسانیت و شرافت بود.

حضرت زهرا(س)، مدافع نخست ولایت و امامت

خطیب جمعه زابل با تأکید بر اینکه ایام فاطمیه فرصتی برای تمایز حق از باطل است، بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) با ایراد خطبه فدکیه و حضور شبانه در خانه مهاجران و انصار، از حقانیت امیرالمؤمنین(ع) دفاع کردند و از آنان خواستند به عهد خود در غدیر پایبند باشند.

پوراندخت ادامه داد: حضرت زهرا(س) حتی در شرایط بیماری و سختی، از دفاع از ولایت کوتاهی نکردند و با وصیت به غسل، کفن و دفن شبانه، پرسشی تاریخی درباره مظلومیت و جایگاه خود در برابر جامعه باقی گذاشتند.

وی با اشاره به خیرخواهی حضرت زهرا(س) برای امیرالمؤمنین(ع) گفت: ایشان حتی در اوج رنج و مصیبت، مراقب بودند اندوه همسرشان را بیشتر نکنند و در روزهای پایانی زندگی نیز بر حفظ حجاب و پوشش خود تأکید داشتند.

امام جمعه زابل با اشاره به روایت غسل پیکر مطهر حضرت زهرا(س) افزود: امیرالمؤمنین(ع) هنگام غسل پیکر همسرشان، با مشاهده آثار جراحت، نتوانستند از گریه خودداری کنند.

تأکید بر حضور مردم و هوشیاری در برابر جنگ روانی

وی مهم‌ترین پیام قیام حضرت زهرا(س) را ولایت‌مداری و دفاع از امام زمان دانست و با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت حفظ حضور مردم در صحنه و هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن تأکید کرد.

پوراندخت همچنین با اشاره به تجمعات شبانه اظهار داشت: دشمن تلاش می‌کند حضور مردم در صحنه کمرنگ شود و شعارها تغییر کند، اما مردم همچنان بر مواضع خود در دفاع از ولایت تأکید دارند.

خطیب جمعه زابل در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت مدیریت بنزین گفت: ناترازی مدیریتی در حوزه سوخت موجب نارضایتی مردم شده و مسئولان باید پیش از اعمال محدودیت‌های جدید، راهکارهای جایگزین را اجرا کنند.

وی افزایش جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی، ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مرزی، مقابله با قاچاق سوخت و مدیریت انتقال غیرمجاز بنزین به خارج از کشور را از جمله راهکارهای قابل پیگیری برشمرد و بر ضرورت رسیدگی به مشکلات مردم در این حوزه تأکید کرد.