به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی درباره حضور افرادی که با معرفی خود به‌عنوان مأمور، اقدام به سرقت و اخاذی از شهروندان می‌کردند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس زاهدان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ پس از انجام اقدامات تخصصی، سه متهم را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در جریان دستگیری متهمان، لباس نظامی، بی‌سیم و یک قبضه سلاح قلابی کشف شد و متهمان پس از اعتراف به جرائم خود، با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.