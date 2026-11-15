محمدعلی دروهی، رئیس مرکز بهداشت زابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار واحد نانوایی دولتی و محلی به دلیل تکرار تخلفات بهداشتی و رفع نکردن نواقص، با هماهنگی مراجع قانونی تعطیل شدند.

وی افزود: این اقدام ۲۳ آبان‌ماه و در ادامه تشدید نظارت‌های بهداشتی بر واحدهای صنفی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شد.

رئیس مرکز بهداشت زابل با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در نانوایی‌ها به‌عنوان مراکز تأمین روزانه مواد غذایی مردم، بیان کرد: کارشناسان بهداشت محیط پیش از این تذکرات و اخطارهای لازم را به واحدهای متخلف داده بودند، اما به دلیل بی‌توجهی به هشدارها و برطرف نکردن نواقص، این واحدها با طی مراحل قانونی پلمب شدند.

دروهی خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ادامه دارد و با هرگونه تخلفی که سلامت عمومی شهروندان را تهدید کند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.