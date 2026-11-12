به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی عصر پنجشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مقابله با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، به مدت هفت روز و با اقتدار توسط مأموران انتظامی در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی زابل افزود: مأموران پلیس با بهره‌گیری از رصد و اشراف اطلاعاتی موفق به دستگیری ۹ خرده‌فروش مواد مخدر، پنج متهم تحت تعقیب و دارای سوابق متعدد، ۵۷ تبعه غیرمجاز، ۲۲ معتاد متجاهر و ۱۹ سارق شدند.

فرمانده انتظامی زابل ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۲۲ فقره انواع سرقت شامل سرقت از مغازه، لوازم منزل، قطعات خودرو، سیم و کابل برق و احشام کشف شد.

کشف ۱۰ قبضه سلاح غیرمجاز و ۵ کیلوگرم تریاک

این مقام انتظامی با اشاره به توقیف ۲۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به دلیل تخلفات مختلف، خاطرنشان کرد: در این عملیات پنج کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۱۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز نیز کشف شد.