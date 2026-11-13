به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، سایت DownDetector امروز جمعه اعلام کرد که سرویس های مایکروسافت در ۷۴ کشور و منطقه در سراسر جهان دچار اختلال شد.

طبق برخی گزارش ها، ادامه یافتن این اختلال دسترسی صدها میلیون کاربر را به ایمیل هایشان با مشکل مواجه کرد.

مایکروسافت اعلام کرد که هیچ نشانه ‌ای از حمله سایبری و به دنبال آن ایجاد اختلال در سرویس‌ های آن وجود ندارد و این شرکت در حال تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین جهت افزایش ظرفیت عملیاتی سرویس‌ ها هستیم.

بر اساس اعلام مایکروسافت، این اختلالات آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و بخش‌هایی از اروپا، آسیا و آفریقا را تحت تاثیر قرار داده است و این شرکت تلاش می کند تا سرویس‌های خود را در سریع ‌ترین زمان ممکن بازیابی کند.

مایکروسافت سپس اعلام کرد که بخشی از زیرساخت‌های آسیب‌ دیده در آسیا و اقیانوس آرام را بازیابی کرده و در حال بازیابی تدریجی سرویس‌های خود و شاهد بهبود عملکرد آن‌ها است.

به عنوان پیامدهای اختلال در خدمات مایکروسافت، سازمان ملل به دلیل نقص فنی در سیستم ایمیل داخلی، از انتشار جدول برنامه‌های روزانه خود بازماند. دولت انگلیس هم اعلام کرد که برای کاهش پیامدهای قطع شدن سرویس های مایکروسافت، طرح های اضطراری را فعال کرده است. اختلال در سرویس های مایکروسافت، خدمات رسانی دولتی را در نیوزیلند فلج کرد.