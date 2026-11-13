به گزارش خبرنگار مهر آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه های نماز جمعه زاهدان، با اشاره به جایگاه و سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: احساس مسئولیت در برابر جامعه اسلامی و تلاش برای هدایت مردم از درس‌های مهم زندگی آن حضرت است.

وی افزود: دغدغه‌مندی حضرت زهرا(س) نسبت به انحرافات جامعه پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، موجب شد با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله سخنرانی، خطبه‌خوانی و گفت‌وگو با بزرگان مهاجر و انصار، مردم را نسبت به پیامدهای فاصله گرفتن از قرآن و تعالیم پیامبر(ص) آگاه کنند.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه حضرت زهرا(س) در کنار دفاع از حق، برای حفظ وحدت جامعه اسلامی نیز اهمیت قائل بودند، گفت: آن حضرت هنگامی که احساس کردند جامعه در معرض تفرقه قرار گرفته است، با وجود اندوه و رنج فراوان، صبر و تحمل کردند تا درگیری داخلی به جامعه اسلامی آسیب نزند.

خطبه فدکیه؛ تبیین معارف اسلامی و هشدار درباره انحراف

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به خطبه فدکیه، این سخنرانی را مجموعه‌ای از معارف اسلامی دانست و بیان کرد: موضوع این خطبه تنها به فدک محدود نیست، بلکه مباحثی همچون خداشناسی، پیامبرشناسی، جایگاه قرآن و ضرورت عمل به احکام الهی را در بر می‌گیرد.

آیت‌الله محامی ادامه داد: حضرت زهرا(س) در این خطبه، وضعیت جامعه پیش از بعثت پیامبر(ص) و نقش آن حضرت در هدایت مردم را یادآوری کردند و سپس نسبت به فاصله گرفتن مسلمانان از قرآن و مسیر امامت هشدار دادند.

وی با تشریح بخش‌هایی از خطبه فدکیه افزود: حضرت زهرا(س) با استناد به آیات قرآن، ادعای به‌ارث‌نرسیدن اموال پیامبران را نقد کردند و در ادامه، از سکوت انصار در برابر تضییع حق خود گلایه داشتند.

فرهنگ فاطمی و وحدت اسلامی در کنار یکدیگر

امام جمعه زاهدان با اشاره به سیره امام شهید در برگزاری مراسم عزاداری حضرت زهرا(س) و تأکید هم‌زمان بر وحدت اسلامی اظهار کرد: امام شهید ما هم روضه‌دار حضرت زهرا(س) بود و هم از برجسته‌ترین منادیان وحدت در جامعه اسلامی به شمار می‌رفت.

وی تأکید کرد: گرامیداشت شهادت حضرت زهرا(س) و ترویج فرهنگ فاطمی هیچ منافاتی با وحدت و تعامل شیعه و سنی ندارد؛ وحدت به معنای کنار گذاشتن اعتقادات و مبانی مذهبی نیست، بلکه به معنای همکاری و تعامل با حفظ باورهای دینی است.

آیت‌الله محامی خاطرنشان کرد: شیعه و اهل‌سنت باید ضمن پایبندی به اعتقادات خود، برای عزت و پیشرفت جامعه اسلامی با یکدیگر همکاری کنند؛ چراکه نتیجه این تعامل به سود همه مسلمانان خواهد بود.

تأکید بر ایستادگی ملت ایران و حمایت از مردم غزه

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به درس ولایت‌مداری در سیره حضرت زهرا(س) گفت: ملت ایران با تأسی از آن حضرت در مسیر ولایت ایستادگی کرده و در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و دوران رهبری، همراهی خود را نشان داده‌اند.

وی مقاومت مردم در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی را نشانه پایبندی آنان به اسلام و انقلاب دانست و افزود: ملت ایران با وجود مشکلات و فشارها، همچنان در مسیر دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی ایستاده‌اند.

آیت‌الله محامی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سکوت و بی‌عملی برخی دولت‌های اسلامی در برابر تحولات غزه، اظهار کرد: سران کشورهای اسلامی در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی و بحران انسانی مردم فلسطین مسئولیت دارند و نباید در برابر این ظلم آشکار بی‌تفاوت باشند.

وی در پایان با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بخش‌هایی از شعر مرحوم آیت‌الله شیخ محمدحسین اصفهانی را در بیان مصائب و مظلومیت آن حضرت قرائت کرد.