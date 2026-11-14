به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار، گفت: طی دو سال گذشته ۶۳۰ مجوز با ارزش سرمایه‌گذاری ۱۱۹ همت صادر شده که زمینه ایجاد ۱۳ هزار فرصت شغلی را فراهم می‌کند.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در این مدت ۳۶۰ واحد صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۴۷ همت به بهره‌برداری رسیده و برای ۱۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است؛ همچنین ۸۰ واحد صنعتی احیا و بخش بافندگی کارخانه بافت بلوچ نیز راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت پروژه تایر سیستان با تأمین اعتبار اولیه اظهار کرد: استان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه معدن برخوردار است و تاکنون حدود سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تن ذخایر معدنی در آن شناسایی شده که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنایع معدنی و فلزی باشد.

بیجار با بیان اینکه نرخ بیکاری استان از ابتدای فعالیت دولت حدود ۲ درصد کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: نرخ تورم استان نیز به پایین‌تر از متوسط کشوری رسیده و سیستان و بلوچستان در این شاخص در رتبه بیست‌وششم کشور قرار دارد.

وی تأکید کرد: با وجود بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی، فاصله میان وضعیت موجود و ظرفیت‌های گسترده استان همچنان قابل توجه است و باید با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری مؤثر از مزیت‌های اقتصادی و موقعیت جغرافیایی استان، روند توسعه و اشتغال‌زایی شتاب بیشتری بگیرد.