https://mehrnews.com/x3dBvN ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴ کد مطلب 7009684 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴ لاله های گمنام در زاهدان تشییع شدند زاهدان- مراسم تشییع دو شهید گمنام با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور زاهدان در خیابان آزادی این شهر برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 7009684 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع و وداع با پیکرهای مطهر دو شهید گمنام در زاهدان امام شهید؛ هم روضهدار حضرت زهرا(س) و هم منادی وحدت اسلامی حضرت زهرا (س)؛ الگویی فراتر از مرزها برای جامعه اسلامی تشییع پیکر شهید گمنام در شهرک ولیعصر شاهرود برچسبها تشییع شهدا شهدا شهدای گمنام زاهدان
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