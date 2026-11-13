به گزارش خبرنگار مهر، مجید افشاری بعد از ظهر جمعه، در جمع خبر نگاران گفت: ساختمان قدیمی اسکان کارگران خدمات شهری ناحیه پنج وضعیت مناسبی نداشت و به همین دلیل، عملیات تخریب و نوسازی آن با هدف بهبود شرایط استقرار و رفاه کارگران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شد.

وی افزود: ساختمان جدید در یک طبقه و با زیربنای ۴۵۰ مترمربع احداث شده و اکنون با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی، در مراحل پایانی قرار دارد، نصب تجهیزات و تأسیسات برقی و مکانیکی داخلی نیز در حال انجام است.

افشاری اظهار کرد: این ساختمان فضاهایی از جمله نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی، آشپزخانه و اتاق‌های استراحت دارد تا محیط مناسب‌تری برای حضور و استراحت کارگران فراهم شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی، ساختمان جدید اسکان کارگران خدمات شهری ناحیه پنج در دی‌ماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.