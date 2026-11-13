عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، دو حادثه برخورد موتورسیکلت با خودروی سواری در نجف‌آباد و اصفهان به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که در مجموع ۶ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: نخستین حادثه ساعت ۰۰:۱۴ در میدان بسیج نجف‌آباد رخ داد و در پی آن سه مرد حدود ۱۸ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: یک واحد امدادی اورژانس پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان منتظری نجف‌آباد منتقل کرد.

مصدومیت سه جوان در چهارراه آبشار

عابدی با اشاره به دومین حادثه تصادف موتورسیکلت گفت: این حادثه ساعت ۰۳:۱۸ در چهارراه آبشار اصفهان رخ داد و برخورد موتورسیکلت با یک خودروی سواری، سه مرد حدود ۱۹ ساله را مصدوم کرد.

وی افزود: یک واحد امدادی اورژانس به محل اعزام شد و مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان کاشانی اصفهان انتقال یافتند.

هفت مصدوم در برخورد برلیانس با وانت

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین از وقوع حادثه‌ای دیگر در محدوده پل اشکاوند اصفهان خبر داد و گفت: ساعت ۱۳:۳۵ روز جمعه، برخورد یک دستگاه خودروی برلیانس با وانت به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی بیان کرد: بلافاصله دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات درمانی اولیه، خدمات امدادی لازم را ارائه کردند.

عابدی خاطرنشان کرد: در این حادثه هفت نفر شامل چهار زن، دو مرد و یک کودک مصدوم شدند که برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های الزهرا (س) و فارابی اصفهان منتقل شدند.