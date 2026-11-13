به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ احمد ملکی اظهار کرد: در پی نارضایتی شدید شهروندان از فعالیت مراکز فروش مواد مخدر و تبدیل دو منزل مسکونی به پاتوق استعمال مواد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت که پس از بررسی‌های لازم و اخذ مجوز قضایی، این دو منزل در محله ناظرآباد پلمب شدند.

وی افزود: رفت‌وآمد افراد معتاد در طول شبانه‌روز به این اماکن موجب سلب آسایش و آرامش همسایگان شده بود و پلیس با هدف صیانت از امنیت و آرامش شهروندان، برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و برهم‌زنندگان نظم محلات را با جدیت دنبال می‌کند.