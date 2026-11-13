به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران گفت: طرح آرامش در شهر و ارتقای امنیت اجتماعی با هدف جمع‌آوری معتادان متجاهر در شهرستان دماوند به‌صورت مستمر توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اجرا می‌شود.

وی افزود: در سی‌ودومین مرحله این طرح، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ نفر از معتادان متجاهر جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند، در پایان یادآور شد: برخی سودجویان برای منافع نامشروع خود جوانان را قربانی می‌کنند و هیچ درآمدی ارزش نابودی یک خانواده را ندارد. مقابله با این پدیده تنها با قدرت پلیس ممکن نیست و به مشارکت خانواده‌ها، ریش‌سفیدان، معتمدان و همه اقشار جامعه نیاز دارد.