به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفت: همکاری با قطر را برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره جنگ در منطقه خلیج فارس ادامه خواهیم داد.

بر اساس این گزارش، اردوغان هنگام میزبانی از امیر قطر در ترکیه این سخنان را بیان کرد.

دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه هم اعلام کرد که با قطر پیمان دفاع مشترک را در ترکیه امضا کرده‌اند.

امیر قطر و رئیس‌جمهور ترکیه همچنین شاهد تبادل تعدادی از توافقنامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم بین دو کشور بودند.

امیر قطر گفت: مشارکت راهبردی بین قطر و ترکیه در حوزه‌های مختلف به توسعه پیدا می کند و نشست امروز نشانه این امر بود.

تمیم بن حمد آل ثانی تأکید کرد: با اردوغان درباره راه‌های پیگیری دستاوردهای موجود و تعیین اولویت‌های همکاری مشترک در مرحله آینده گفتگو کردم.