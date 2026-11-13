به گزارش خبرگزاری مهر، با تغییر برنامه کاری شورای حل اختلاف شهرستان سنندج، فعالیت این مجموعه از این پس به‌صورت یک‌نوبته و در ساعات صبح انجام می‌شود.

بر اساس این تغییر، شیفت بعدازظهر شورای حل اختلاف سنندج به‌طور دائمی حذف شده و مراجعان می‌توانند از ساعت ۸ تا ۱۳ برای انجام امور و پیگیری پرونده‌های خود به این شورا مراجعه کنند.

همچنین تمامی اوقات رسیدگی که پیش از این برای شیفت بعدازظهر تعیین شده بود، لغو شده و زمان‌های جدید رسیدگی از طریق سامانه ثنا به اصحاب دعوی اطلاع‌رسانی شده است.

به مراجعان توصیه می‌شود برای اطلاع از زمان جدید رسیدگی به پرونده‌های خود، ابلاغیه‌های ارسالی در سامانه ثنا را بررسی کنند.