رئیس کل دادگستری کردستان: صلح و سازش نباید تحمیلی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع شورای حل اختلاف شهرستان سنندج اظهار کرد: اعضای شورای حل اختلاف باید به گونه‌ای با مراجعان و طرفین دعوا برخورد کنند که زمینه اقناع درونی آنان برای پذیرش صلح و سازش فراهم شود.

وی افزود: اگر اعضای شورا ندانند حق با کدام یک از طرفین است، نمی‌توانند در فرآیند وساطت به شکل مؤثر عمل کنند، چراکه پذیرش توصیه‌ها و میانجیگری زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین احساس کنند حقوق آنان به درستی دیده و شناخته شده است.

اعضای شورا باید از اطلاعات کافی برخوردار باشند

رئیس کل دادگستری استان کردستان با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی اعضای شورای حل اختلاف گفت: اعضای شورا باید نسبت به مراجعان از اطلاعات و شناخت بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند با تکیه بر آگاهی و تشخیص صحیح، طرفین اختلاف را به پذیرش وساطت و توصیه‌های خود ترغیب کنند.

جباری با اشاره به اهمیت صلح و سازش در آموزه‌های دینی، تصریح کرد: بر اساس آیات و روایات، صلح و سازش جایگاه مهمی دارد، اما این فرآیند نباید به صورت القایی و تحمیلی دنبال شود؛ چراکه مصالحه یک امر درونی است و زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که با رضایت و اقناع طرفین همراه باشد.

وی یکی از ظرفیت‌های مهم برای توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه را استفاده از ظرفیت وکلا دانست و گفت: وکلا می‌توانند با نقش‌آفرینی مؤثر، زمینه کاهش اختلافات و حرکت پرونده‌ها به سمت صلح و سازش را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان همچنین در جریان این بازدید با حضور در شعب و بخش‌های مختلف مجتمع شورای حل اختلاف سنندج، روند فعالیت‌ها، وضعیت پرونده‌ها و نحوه ارائه خدمات به مراجعان را بررسی کرد و با اعضا و کارکنان این مجموعه به گفت‌وگو پرداخت.

این بازدید با هدف بررسی عملکرد شورا، ارزیابی روند رسیدگی به پرونده‌ها، نظارت بر اجرای قوانین و شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیندهای موجود انجام شد.