عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰ روز ۲۲ آبان‌ماه، حادثه حریق یک منزل مسکونی در خیابان غرضی، بلوار پرستار به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای آتش‌نشانی و پلیس نیز در عملیات امدادرسانی حضور داشتند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه یک مرد ۳۸ ساله دچار ۷۰ درصد سوختگی درجه دو شد که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) منتقل شد.

عابدی خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حادثه یک پسر بچه پنج‌ساله نیز جان خود را از دست داد