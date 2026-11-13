به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قادری در مراسم بیستمین سالگرد ارتحال آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) و عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این مرجع فقید، بهره‌گیری جدی و هدفمند از فرصت عمر و توجه عمیق به مضمون آیه شریفه «إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ» بود.



وی افزود: آیت‌الله فاضل لنکرانی از ۱۳ سالگی که وارد حوزه علمیه شدند، مسیر علمی خود را با جدیت دنبال کردند و تا رسیدن به جایگاه مرجعیت، از سال‌های زندگی خود برای تحصیل، تدریس و فعالیت علمی به بهترین شکل بهره گرفتند.



این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: ایشان در ۱۹ سالگی از جوان‌ترین شاگردان آیت‌الله العظمی بروجردی(ره) بودند و در همان سال‌های جوانی به جایگاهی در دانش فقه و اصول رسیدند که نشان‌دهنده عمق تلاش علمی و استمرار ایشان در مسیر تحصیل و تحقیق بود.



حجت‌الاسلام والمسلمین قادری خاطرنشان کرد: آیت‌الله فاضل لنکرانی در دوران جوانی و در حالی که از استادان برجسته فقه و اصول به شمار می‌رفتند، شرحی ۲۷ جلدی بر کتاب تحریرالوسیله امام خمینی(ره) نگاشتند و آثار علمی ارزشمندی از خود بر جای گذاشتند.



وی گفت: در کنار جایگاه علمی و درخشش این مرجع فقید در عرصه فقه و اصول، مسئله تهذیب نفس نیز برای ایشان اهمیت ویژه‌ای داشت و علم و دانش هیچ‌گاه موجب غفلت ایشان از مسیر معنوی و اخلاقی نشد.



این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی آیت‌الله فاضل لنکرانی افزود: برخورداری از تقوای بالا زمینه‌ای بود که خداوند متعال به ایشان درک و نور باطنی ویژه‌ای عطا کند و همین ویژگی در مواضع ایشان نسبت به مسائل مهم جامعه و تحولات سیاسی نمود داشت.



وی اظهار کرد: آیت‌الله فاضل لنکرانی در دوره‌هایی که فضای سیاسی کشور با فتنه و غبارآلودگی همراه بود، توانستند وظیفه و تکلیف خود را به خوبی تشخیص دهند و در مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی و حمایت از رهبری معظم انقلاب ثابت‌قدم بمانند.



حجت‌الاسلام والمسلمین قادری تصریح کرد: بصیرت سیاسی و شناخت دقیق شرایط، از ویژگی‌های مهم این مرجع فقید بود و ایشان در کنار فعالیت‌های علمی و حوزوی، نسبت به مسائل انقلاب اسلامی نیز مسئولیت و حساسیت ویژه‌ای داشتند.



وی با اشاره به ارادت ویژه آیت‌الله فاضل لنکرانی به حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: توجه ویژه به سیره و جایگاه حضرت صدیقه طاهره(س) از ویژگی‌های برجسته این فقیه عالی‌قدر بود و ایشان بر ادای دین جامعه اسلامی نسبت به آن حضرت تأکید فراوان داشتند.



حجت‌الاسلام والمسلمین قادری افزود: آیت‌الله فاضل لنکرانی معتقد بودند جامعه به شدت به حضرت زهرا(س) مدیون است و همین نگاه سبب شده بود مسئله احیای فاطمیه و برگزاری مجالس عزاداری برای آن حضرت را با جدیت دنبال کنند.



وی ادامه داد: از نگاه این مرجع فقید، عزاداری برای حضرت صدیقه طاهره(س) نباید صرفاً در قالب یک مراسم معمولی و سنتی برگزار شود بلکه باید با عمق بیشتری همراه باشد و مظلومیت و جایگاه آن حضرت در تاریخ اسلام به جامعه و نسل‌های مختلف منتقل شود.



این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: آیت‌الله فاضل لنکرانی بر این باور بودند که باید از عزاداری معمولی برای حضرت زهرا(س) عبور کرد و برای صدیقه طاهره(س) عزاداری‌ای با روحیه و شکوه عاشورایی برگزار کرد.



مراسم بیستمین سالگرد ارتحال آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)، مرجع تقلید فقید جهان تشیع و احیاگر فاطمیه، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) شامگاه جمعه در حسینیه دفتر آن مرجع فقید در قم برگزار شد.

در این مراسم جمعی از اعضای بیوت مراجع تقلید، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مدیران استان، فرمانده انتظامی استان قم، علما، استادان و طلاب حوزه‌های علمیه و جمعی از عاشقان و شیفتگان اهل بیت(ع) حضور داشتند.



