به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری شامگاه جمعه در مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در مسجد جامع شهر رویان در جنوب شهرستان شاهرود، با تأکید بر اینکه سیره فاطمی الگویی ماندگار برای دفاع از ولایت و تداوم مسیر مقاومت است، اظهار کرد: دفاع از ولایت و ایستادگی در برابر جبهه باطل، از برجسته‌ترین جلوه‌های سیره حضرت فاطمه زهرا(س) به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل حضرت زهرا(س) در عالم هستی، افزود: شناخت ابعاد شخصیتی و عظمت وجودی آن حضرت فراتر از توان بیان و ادراک انسان است و پیامبر اکرم(ص) نیز در روایات متعدد، مقام و منزلت ویژه ایشان را تبیین کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه دفاع از ولایت امیرالمؤمنین(ع) یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سیره فاطمی است، بیان کرد: زندگی حضرت زهرا(س) سرشار از درس‌های ایثار، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در مسیر حق است و ایشان حتی در سخت‌ترین شرایط جسمی نیز از دفاع از جایگاه ولایت دست نکشیدند.

قنبری با اشاره به خطبه فدکیه، این خطبه را جلوه‌ای روشن از بصیرت و موضع‌گیری آگاهانه حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت دانست و تصریح کرد: خطبه فدکیه صرفاً بیان یک مطالبه شخصی نبود، بلکه دفاعی عمیق و مستدل از جایگاه امامت و ولایت و تبیین انحرافی بود که جامعه اسلامی با آن مواجه شده بود.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری بانوان و آحاد جامعه از سیره فاطمی، خاطرنشان کرد: حضرت زهرا(س) به ما آموختند که در بزنگاه‌های تاریخی، سکوت در برابر انحراف و بی‌تفاوتی نسبت به جبهه حق پذیرفتنی نیست و دفاع از ولایت مسئولیتی همگانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در ادامه با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در اجتماعات و صحنه‌های مختلف، این حضور را جلوه‌ای از تداوم مسیر فاطمی دانست و گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، حفظ این روحیه، تقویت بصیرت و استمرار حرکت در مسیر مقاومت و پاسداری از ارزش‌های دینی است.

قنبری همچنین با تأکید بر ضرورت پیگیری خونخواهی امام شهید، اظهار کرد: نباید در مسیر خونخواهی و مطالبه عدالت دچار سستی و تردید شویم، بلکه باید با حفظ وحدت و هوشیاری، این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

وی با اشاره به ضرورت تقویت بازدارندگی در برابر دشمنان، افزود: تجربه تاریخی اسلام نشان می‌دهد که در کنار رحمت و رأفت، اقتدار و بازدارندگی نیز برای صیانت از جامعه اسلامی ضروری است؛ چراکه قدرت دفاعی و ایستادگی در برابر متجاوزان، مانع تکرار تعرض و جنایت خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان با بیان اینکه مکتب حضرت زهرا(س) صرفاً یک خاطره تاریخی نیست، بلکه نقشه راهی برای زندگی و مسئولیت اجتماعی امروز محسوب می‌شود، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ولایت‌مداری، مقاومت و ایستادگی در برابر جبهه باطل تأکید کرد.