حدیثه یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، در مرکز نفس ۱۶۸ مورد مشاوره به مادرانی که قصد سقط فرزندشان را داشتند انجام شد که ۱۶۷ مورد انصراف از تصمیم به سقط ثبت و ۱۷۰ نوزاد هم در این مدت متولد شد.

وی ادامه داد: مرکز نفس، مخفف عبارت «نجات فرزندان سقط» است؛ مرکزی که با هدف پیشگیری از سقط عمدی و حمایت از مادرانی فعالیت می‌کند که در شرایط دشوار، به فکر پایان دادن به بارداری خود افتاده‌اند.

یزدانی با تاکید بر این که این مرکز با همکاری بسیج جامعه پزشکی خراسان شمالی و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی فعالیت می‌کند، افزود: در حال حاضر در ۱۰ شهرستان خراسان شمالی مراکز نفس فعال است تا دسترسی مادران عزیز به خدمات و حمایت‌های تخصصی تسهیل شود.

وی به فعالیت‌های مرکز نفس اشاره و تاکید کرد: فعالیت‌های نفس را می‌توان در چهار محور اصلی فرهنگ‌سازی، مشاوره تخصصی، حمایت‌های معیشتی و پزشکی و پیگیری سلامت مادران خلاصه کرد.

رابط مرکز نفس خراسان شمالی ادامه داد: مهم‌ترین رسالت مرکز نفس، فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش اجتماعی مادران نسبت به مسئله سقط جنین است.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاهی به عملکرد مرکز نفس خراسان شمالی از ابتدای تأسیس، یعنی بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ داشته باشیم، آمارها بیانگر تلاش‌های صورت‌گرفته و همراهی با مادران باردار نیازمند است.

یزدانی اضافه کرد: در مدت گفته شده ۸۲۹ مورد مشاوره برای مادران انجام شده است که ۷۶۰ مورد انصراف از تصمیم به سقط ثبت شده است و ۵۲۷ مورد از این موارد به تولد نوزاد منجر شد.

وی بیان کرد: پشت هر کدام از این اعداد، یک مادر، یک خانواده و یک داستان واقعی از امید و زندگی قرار دارد. برای ما هر تولد، فراتر از یک عدد آماری، یک فرصت دوباره برای زندگی است.