به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی، تقی رحمتی اظهار کرد: در ساعت ۰۶:۳۰ صبح شنبه، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهر آشخانه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی تصریح کرد: در این حادثه، دو نفر (یک آقا و یک خانم) دچار علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده بودند که پس از ارزیابی‌های اولیه و دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان و مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان پورسینا آشخانه منتقل شدند.

رحمتی در پایان با اشاره به فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی، بر لزوم رعایت نکات ایمنی، اطمینان از سلامت دودکش‌ها و تهویه مناسب منازل تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تلفن ۱۱۵ به اورژانس اطلاع دهند.