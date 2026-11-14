به گزارش خبرنگار مهر، اله‌کرم اخلاقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند افزایشی ابتلا به بیماری‌های تنفسی در کشور و استان اظهار کرد: امسال افزایش موارد آنفلوانزا حدود سه هفته زودتر از سال گذشته آغاز شده و بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت تا ۱۶ آبان، فعالیت این ویروس در کشور روند صعودی داشته است.

وی افزود: طبق آمار نظام مراقبت بیماری‌های تنفسی کشور در هفته منتهی به ۱۶ آبان، ۹.۱ درصد مراجعان سرپایی دارای علائم شبه‌آنفلوانزا و ۱۳.۴ درصد بیماران بستری دارای علائم عفونت تنفسی شدید بوده‌اند. همچنین در نظام مراقبت دیده‌وری، ۲۲.۵ درصد نمونه‌های آزمایش‌شده از نظر آنفلوانزا و ۱۳.۳ درصد از نظر کرونا مثبت گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در استان تصریح کرد: در بررسی‌های آزمایشگاهی بوشهر، میزان نمونه‌های مثبت آنفلوانزا به ۵۱ درصد رسیده است؛ البته این رقم به‌تنهایی نشان‌دهنده میزان شیوع بیماری در کل جمعیت استان نیست و باید در کنار سایر شاخص‌های مراقبتی تحلیل شود.

اخلاقی با بیان اینکه افزایش بیماری‌های تنفسی در فصل سرد سال پدیده‌ای قابل انتظار است، بر ضرورت رعایت اصول پیشگیری تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مبتلایان با مراقبت‌های مناسب بهبود می‌یابند و اقدامات ساده بهداشتی می‌تواند در کاهش انتقال ویروس‌ها مؤثر باشد.

وی شست‌وشوی مرتب دست‌ها، تهویه مناسب فضاهای بسته، رعایت آداب سرفه و عطسه و پرهیز از حضور غیرضروری در محیط‌های شلوغ را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری برشمرد و افزود: استفاده از ماسک در محیط‌های پرتراکم و کم‌تهویه، به‌ویژه برای افراد دارای علائم تنفسی، نیز توصیه می‌شود.

توصیه به افراد دارای علائم تنفسی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر لزوم جلوگیری از انتقال بیماری در محیط‌های آموزشی و کاری بیان کرد: افرادی که علائمی مانند تب، سرفه، گلودرد و بدن‌درد دارند، بهتر است تا زمان بهبود و سپری شدن دست‌کم ۲۴ ساعت از قطع تب بدون استفاده از داروهای تب‌بر، از حضور در محل کار، مدارس و اجتماعات خودداری کنند.

وی ادامه داد: خانواده‌ها نیز باید از فرستادن کودکانی که علائم بیماری دارند به مدرسه و مهدکودک تا زمان بهبودی خودداری کنند تا زنجیره انتقال عفونت‌های تنفسی در محیط‌های آموزشی کاهش یابد.

اخلاقی سالمندان، زنان باردار، کودکان خردسال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای را از گروه‌های در معرض خطر عوارض آنفلوانزا و کرونا دانست و خاطرنشان کرد: این افراد و اطرافیانشان باید مراقبت بیشتری داشته باشند و از تماس نزدیک با افراد بیمار پرهیز کنند.

مصرف آنتی‌بیوتیک برای آنفلوانزا ضرورتی ندارد

وی با اشاره به شیوه مراقبت از مبتلایان اظهار کرد: بیشتر بیماران با استراحت، مصرف مایعات کافی و مراقبت‌های حمایتی بهبود پیدا می‌کنند و مصرف آنتی‌بیوتیک برای درمان عفونت‌های ویروسی مانند آنفلوانزا و کرونا به‌طور معمول ضرورتی ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأکید کرد: بروز علائمی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه، کاهش سطح هوشیاری یا تشدید وضعیت بیماری، نیازمند مراجعه فوری به مراکز درمانی است. همچنین افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و سایر گروه‌های پرخطر باید در صورت مشاهده علائم مشکوک، در مراحل اولیه با پزشک مشورت کنند.

اخلاقی در پایان از پایش مستمر وضعیت بیماری‌های تنفسی در استان خبر داد و گفت: مجموعه بهداشت و درمان بوشهر متناسب با شرایط، اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه را دنبال می‌کند و انتظار می‌رود شهروندان نیز با رعایت توصیه‌های بهداشتی و توجه به سلامت اطرافیان، در کنترل و کاهش انتقال بیماری‌ها مشارکت کنند.