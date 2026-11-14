به گزارش خبرنگار مهر، جواد احمدی منفرد صبح شنبه در جمع فعالان قرآنی با اشاره به اجرای طرح قرآنی «هر صفحه، یک آیه» اظهار کرد: این طرح همزمان با سراسر کشور و با مشارکت امامان محله در ۳۰ مسجد منتخب استان بوشهر از اول آذر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

وی افزود: در قالب این برنامه، هر روز یک فراز از قرآن کریم در مساجد منتخب تلاوت و درباره مفاهیم و آموزه‌های آن تدبر و تبیین می‌شود.

احمدی منفرد ادامه داد: یکی از بخش‌های محوری این طرح، تبدیل آموزه‌های قرآنی به رفتار عملی است و اصحاب مسجد در قالب عهد عملی، برای تحقق مفاهیم و توصیه‌های قرآنی در زندگی روزمره اقدام خواهند کرد.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به برگزاری نشست توجیهی این طرح در ۲۰ آبان‌ماه در شهر خورموج گفت: در این نشست که در حاشیه گردهمایی فصلی روحانیون و با حضور امامان مساجد منتخب برگزار شد، شیوه ثبت‌نام مساجد، چگونگی اجرای برنامه و نحوه تهیه مصحف زندگی با آیه‌ها تشریح شد.