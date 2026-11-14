به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر دنبال خرید یک کراس‌اوور خانوادگی قدرتمند هستید که ظاهر و باطنش با هم بخواند و رانندگی را برایتان راحت کند، فونیکس تیگو ۷ پرو یا همان نسل جدید خودروی محبوب تیگو ۷، انتخاب مناسبی است. البته این مزایا ارزان به دست نمی‌آید و با توجه به رشد عجیب ارزش خودرو در این روزها، ممکن است فاصله این خودرو با بودجه شما زیاد شده باشد.

اگر می‌خواهید این خودرو را قسطی و با پیش‌پرداخت ۵۰ درصدی، تحویل یک‌روزه، سند شش‌دانگ و مزایای دیگر بخرید، این مطلب را بخوانید که به شرایط خرید قسطی آن از همراه مکانیک اختصاص دارد.

تیگو ۷ پرو؛ طراحی به‌روزتر و گیربکس بهتر از نسل قبل

شاید شتاب‌گیری فونیکس تیگو ۷ پرو به دلیل داشتن گیربکس CVT چندان دل‌چسب و جوان‌پسند نباشد؛ اما این گیربکس جدید از مدل به‌کار رفته در تیگو ۷ معمولی استهلاک کمتری دارد و مصرف سوخت تیگو ۷ را به ۶.۹ لیتر در صد کیلومتر رسانده است. همچنین گیربکس تیگو ۷ پرو برخلاف نسل قبلی در ترافیک داغ نمی‌کند و امکان سواری نرم‌تری را برای شما فراهم کرده است.

برخلاف مشخصات فنی، تیگو ۷ پرو هم از درون و هم بیرون ظاهری کاملاً اسپرت و نزدیک به خودروهای روز اروپا دارد. به جای خطوط نرم و طراحی محتاطانه، در طراحی تیگو ۷ پرو از خطوط مشخص و حجم‌های تیز استفاده شده و جلوپنجره کهکشانی، چراغ‌های باریک جلو و چراغ‌های عقب پیوسته، شکل و شمایلی جوان‌پسند و اسپرت برای این خودرو ساخته است.

اگر قصد خرید تیگو ۷ پرو را دارید باید بدانید که این خودرو در تیپ‌های مختلف مکس، پریمیوم و اکسلنت عرضه شده که در تنوع آپشن‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. انواع صفر و کارکرده این تیپ‌های تیگو ۷ پرو را می‌توانید از همراه مکانیک قسطی بخرید.

شرایط خرید قسطی تیگو ۷ پرو از همراه مکانیک با طرح‌های متنوع

فهرست زیر شرایط اصلی خرید قسطی تیگو ۷ پرو از همراه مکانیک را نشان می‌دهد:

واریز پیش‌پرداخت ۵۰ درصدی

توانایی مالی برای پرداخت اقساط در دوره بازپرداخت تعیین‌شده (کوتاه یا بلندمدت)

داشتن مدارکی مثل چک صیادی بنفش و تأییدیه محل سکونت

سایر شرایط خرید قسطی با شرایط شما هماهنگ می‌شود و حتی اگر مدارک شغلی مثل جواز کسب و فیش حقوقی نداشته باشید، باز هم می‌توانید از همراه مکانیک قسطی خودرو بخرید. طرح خرید نقدی با تسویه ۳۰ روزه برای این وضعیت در نظر گرفته شده است.

مزایای خرید قسطی تیگو ۷ پرو از همراه مکانیک

همراه مکانیک(www.hamrah-mechanic.com) هم در تنظیم شرایط خرید قسطی تیگو ۷ پرو با شما راه می‌آید و هم مزایای زیر را در اختیارتان می‌گذارد:

خرید قسطی تیگو ۷ پرو کارشناسی شده و با ضمانت

چه بخواهید ماشین صفر بخرید و چه کارکرده، عاقلانه نیست که این کار را بدون کارشناسی انجام بدهید. حتی معتبرترین پلتفرم‌های آگهی خودرو هم به شما پیشنهاد استفاده از سرویس کارشناسی را می‌دهند.

در نمایشگاه‌های حضوری و آنلاین همراه مکانیک، شما دست روی هر خودرویی که بگذارید از قبل کارشناسی شده و کارشناسی آن ضمانت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی ۳۰ روزه دارد. کارشناسی حرفه‌ای خودرو به‌خصوص برای خودروهایی مثل تیگو ۷ پرو که گیربکس اتومات و آپشن‌های متعدد دارند حیاتی است و در تعیین ارزش خودرو و تصمیم‌گیری برای خرید اهمیت حیاتی دارد.

امکان خرید همه نوع تیگو ۷ پرو؛ صفر و کارکرده

برخلاف بسیاری از طرح‌های لیزینگ، طرح‌های اقساطی همراه مکانیک فقط به خودروی صفر محدود نمی‌شود. اگر بودجه خرید قسطی تیگو ۷ پرو صفر را ندارید، می‌توانید سراغ مدل‌های قدیمی‌تر بروید که سرحال و کارشناسی شده در نمایشگاه‌های حضوری و آنلاین همراه مکانیک عرضه می‌شوند. همچنین بیشتر تمامی تیپ‌های عرضه شده تیگو ۷ پرو را می‌توانید در این مراکز پیدا کنید.

تحویل یک‌روزه تیگو ۷ پرو

با توجه به ارزش فعلی تیگو ۷ پرو، پیش‌پرداخت آن قابل‌توجه خواهد بود و پرداخت این مبلغ به اطمینان نیاز دارد. همراه مکانیک سوییچ خودرو را ۲۴ ساعته و هم‌زمان با تحویل چک‌ها و واریز پیش‌پرداخت به شما تحویل می‌دهد تا خیالتان از این بابت راحت باشد.

تحویل خودرو با سند شش‌دانگ

در طرح‌های قسطی بسیاری از خودروسازان و شرکت‌های لیزینگ، سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت مربوطه باقی می‌ماند یا ۴ دانگ-۲ دانگ و ۳ دانگ-۳ دانگ به نام شرکت و مشتری زده می‌شود. در طرح‌های خرید قسطی تیگو ۷ پرو از همراه مکانیک، شما از همان ابتدا مالک شش‌دانگ خودرو می‌شوید.

پرداخت تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان

با توجه به رشد روزافزون ارزش خودرو در بازار، همراه مکانیک هم سقف تسهیلات خود را افزایش داده تا پیش‌پرداخت طرح‌های اقساطی‌اش همان ۵۰ درصد باقی بماند و مشتری مجبور به تأمین نقدینگی بیشتر برای خرید قسطی خودرو نشود. سقف تسهیلات خرید خودرو همراه مکانیک در حال حاضر ۵ میلیارد تومان است که با همکاری شرکت‌های لیزینگ معتبر و بانک‌های همکار در کمتر از یک هفته پرداخت می‌شود.

تیگو ۷ پرو استهلاک و مصرف سوخت پایین‌تر و رانندگی نرم و راحت‌تری نسبت به نسل قبل خود دارد و می‌توانید آن را با شرایط متنوع، پیش‌پرداخت ۵۰ درصدی و تحویل یک‌روزه از همراه مکانیک قسطی بخرید.

شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه خرید خودرو به صورت قسطی به سایت همراه مکانیک مراجعه کنید.

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