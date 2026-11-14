به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بیشتر اتاق‌های خواب یک گوشه وجود دارد که هیچ وسیله‌ای در آن جا نمی‌شود. نه کمد آماده در آن قرار می‌گیرد، نه تخت به آن می‌رسد و نه میز در آن جا می‌شود. در اتاق‌هایی که متراژشان محدود است، از دست رفتن همین یک گوشه در عمل یعنی کم شدن بخشی از فضای نگهداری لباس. این وضعیت در اتاق‌هایی که دیوارهایشان کاملا قائمه نیستند، در واحدهایی که ستون یا داکت در گوشه اتاق قرار گرفته، و در اتاق‌هایی که درب ورودی بخشی از دیوار را اشغال می‌کند، بیشتر دیده می‌شود.

گوشه مرده اتاق کجاست و چرا کمد آماده آن را پوشش نمی‌دهد؟

گوشه مرده به بخشی از اتاق گفته می‌شود که به دلیل زاویه دیوار، وجود ستون، مسیر باز شدن درب یا محل رادیاتور، قابل استفاده باقی نمانده است. کمدهای آماده با ابعاد ثابت تولید می‌شوند و بدنه آن‌ها موازی با دیوار طراحی شده است. وقتی چنین کمدی در گوشه اتاق قرار بگیرد، یا با دیوار فاصله می‌افتد یا درب آن به دیوار مجاور گیر می‌کند. نتیجه این است که گوشه همچنان خالی می‌ماند و فاصله پشت کمد هم به فضای غیرقابل استفاده اضافه می‌شود.

راه‌حل این شرایط، ساختن کمد متناسب با همان زاویه است. در ساخت کمد دیواری سفارشی، ابتدا زاویه واقعی دیوارها، شاقول بودن آن‌ها و ارتفاع سقف اندازه‌گیری می‌شود و بدنه بر اساس همین اندازه‌ها ساخته می‌شود، نه بر اساس ابعاد از پیش تعیین‌شده.

تفاوت ساخت کمد دیواری کنج با کمد دیواری معمولی

در کمد دیواری معمولی، بدنه‌ها در یک راستا قرار می‌گیرند و درب‌ها در یک صفحه باز می‌شوند. در کمد کنج، دو بدنه در یک نقطه به هم می‌رسند و بخشی از عمق کمد پشت محل تلاقی قرار می‌گیرد. به این بخش در اجرا گوشه کور گفته می‌شود، یعنی فضایی که وجود دارد اما دسترسی به آن از جلو ساده نیست.

تفاوت دوم به اتصال بدنه‌ها برمی‌گردد. در زاویه‌های غیر از نود درجه، برش بدنه‌ها و صفحات داخلی باید با همان زاویه انجام شود تا درب‌ها در یک راستا بنشینند. تفاوت سوم به سقف و کف مربوط است. در گوشه اتاق، اختلاف تراز کف و شیب احتمالی سقف بیشتر خودش را نشان می‌دهد و اگر در ساخت دیده نشود، درب‌ها بعد از نصب هم‌تراز نمی‌مانند.

انتخاب درب کمد دیواری در گوشه‌های زاویه‌دار؛ مورب، تاشو، ریلی

نوع درب در کمد کنج به اندازه فضای جلوی کمد و مسیر عبور در اتاق بستگی دارد. درب لولایی ساده نیاز به فضای باز شدن در جلوی کمد دارد و اگر تخت نزدیک کمد باشد، کامل باز نمی‌شود. درب تاشو همان بازشو را در عرض کمتری انجام می‌دهد و برای اتاق‌های کم‌عرض انتخاب می‌شود. درب مورب که در خود گوشه قرار می‌گیرد، دسترسی به عمق کنج را مستقیم‌تر می‌کند و فضای داخل را قابل استفاده‌تر نگه می‌دارد.

درب ریلی در کمد کنج محدودیت دارد. ریل برای حرکت به یک مسیر مستقیم نیاز دارد، بنابراین در بخش زاویه‌دار قابل اجرا نیست و معمولا فقط برای دهانه‌های مستقیم کنار گوشه استفاده می‌شود. انتخاب میان این گزینه‌ها در مرحله طراحی انجام می‌شود، چون محل لولا، ضخامت بدنه و فاصله بین درب‌ها بر اساس همین تصمیم ساخته می‌شود.

تقسیم‌بندی داخل کمد دیواری کنج برای دسترسی به عمق

مسئله اصلی کمدهای کنج ظرفیت نیست، دسترسی است. فضا وجود دارد اما رسیدن به عمق آن سخت است. برای حل این موضوع، داخل کمد به شکلی تقسیم می‌شود که محتویات به سمت کاربر بیایند. رگال زاویه‌دار که در محل تلاقی دو بدنه نصب می‌شود، کشوهای تمام‌بازشو که محتویات انتهای کشو را هم در دسترس قرار می‌دهند، و سبدهای بیرون‌کش برای بخش کور، سه راه‌حل متداول هستند.

تقسیم ارتفاع هم بر اساس نوع لباس انجام می‌شود. بخش آویز بلند برای پالتو و مانتو، بخش آویز کوتاه برای پیراهن و کت، و کشو و قفسه برای لباس‌های تاشده و اقلام کوچک. وقتی این تقسیم‌بندی پیش از ساخت مشخص باشد، ارتفاع رگال‌ها و فاصله قفسه‌ها متناسب با همان چیدمان اجرا می‌شود و فضای خالی بی‌استفاده بین طبقات باقی نمی‌ماند.

یراق و اتصالات در ساخت کمد دیواری سفارشی

در کمد کنج، یراق نقش پررنگ‌تری نسبت به کمد معمولی دارد، چون بخشی از دسترسی به کمک همین قطعات تامین می‌شود. لولاهای آرام‌بند از برخورد درب با بدنه مجاور جلوگیری می‌کنند، ریل‌های تمام‌بازشو کشو را به طور کامل بیرون می‌آورند و جک‌های نگهدارنده درب‌های بالایی را در حالت باز ثابت نگه می‌دارند.

در زاویه‌های غیرمتعارف، نوع لولا بر اساس میزان بازشوی مورد نیاز انتخاب می‌شود. این انتخاب در زمان ساخت انجام می‌شود، چون محل فرز لولا روی درب و بدنه از قبل تعیین می‌شود و بعد از ساخت تغییر آن ساده نیست.

جنس بدنه و درب کمد دیواری؛ ام‌دی‌اف، ممبران و روکش چوب

بدنه کمد دیواری معمولا از ام‌دی‌اف با روکش ملامینه ساخته می‌شود که سطح یکنواختی دارد و تمیز کردنش ساده است. برای درب، انتخاب‌ها متنوع‌تر است. درب ممبران سطحی یکپارچه دارد و قالب‌پذیر است، بنابراین برای طرح‌های دارای فرم و قاب استفاده می‌شود. درب با روکش چوب بافت طبیعی چوب را نشان می‌دهد و در اتاق‌هایی که سایر وسایل چوبی هستند انتخاب می‌شود.

در کمد کنج، یکدست بودن رنگ و بافت درب‌ها اهمیت بیشتری دارد، چون درب‌ها در دو زاویه و زیر دو حالت نور دیده می‌شوند. به همین دلیل بهتر است تمام درب‌های یک کمد در یک مرحله تولید شوند.

هماهنگی کمد دیواری کنج با دکوراسیون اتاق خواب

کمد کنج معمولا بخش بزرگی از دو دیوار اتاق را می‌پوشاند، بنابراین رنگ و سبک آن روی کل فضای اتاق اثر می‌گذارد. در اتاق‌هایی با متراژ کم، رنگ روشن درب‌ها و پرهیز از جزئیات شلوغ باعث می‌شود کمد کمتر به چشم بیاید. در اتاق‌های بزرگ‌تر، درب‌های قاب‌دار و رنگ‌های تیره‌تر هم قابل اجرا هستند.

نکته دیگر، هماهنگی با تخت و پاتختی است. اگر کمد در گوشه نزدیک تخت قرار بگیرد، فاصله لازم برای باز شدن درب باید در چیدمان اتاق دیده شود، نه بعد از نصب.

اندازه‌ها و جزئیاتی که پیش از سفارش کمد دیواری مشخص می‌شود

پیش از شروع ساخت، این موارد باید روشن باشد: زاویه دقیق دیوارها و تراز بودن آن‌ها، ارتفاع سقف و وجود گچ‌بری یا نورپردازی سقفی، محل پریز و کلید برق روی دیوارهای کمد، محل رادیاتور یا کولر گازی، مسیر باز شدن درب اتاق، و اینکه کمد تا سقف ادامه پیدا می‌کند یا بالای آن باز می‌ماند.

ترتیب اجرای کارها هم باید مشخص باشد. اگر کمد پیش از اجرای کفپوش نصب شود، ضخامت کفپوش روی ارتفاع نهایی و تراز درب‌ها اثر می‌گذارد. هماهنگی بین نصاب کمد و مجری کف، از ایرادهایی که بعدا قابل اصلاح نیستند جلوگیری می‌کند.

جمع‌بندی

گوشه زاویه‌دار اتاق فضایی است که با اندازه‌برداری درست و انتخاب متناسب درب و یراق، به بخشی قابل استفاده از کمد تبدیل می‌شود. تفاوت اینجاست که این تصمیم‌ها باید پیش از ساخت گرفته شوند، چون بعد از نصب، تغییر آن‌ها به معنای ساخت دوباره کمد است.