توفیق زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت‌زنی و پایش مناطق آزاد و حوزه استحفاظی، سه نفر را که اقدام به شکار غیرمجاز پرندگان وحشی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متهمان، لاشه دو قطعه کبک، یک قبضه سلاح شکاری دولول، یک قبضه سلاح تک‌لول، ۱۲ تیر فشنگ شکاری و یک دستگاه نورافکن به دست آمد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قروه با اشاره به تشکیل پرونده برای افراد دستگیرشده بیان کرد: پرونده این متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع شده و خودروی آنان نیز با دستور قضایی توقیف شده است.