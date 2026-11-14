سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در جریان بازدید از فضاهای آموزشی و دبیرستان شبانه‌روزی روستای تیدر شهرستان بشاگرد، بر ضرورت بازسازی مدارس فرسوده و توسعه زیرساخت‌های آموزشی این شهرستان تأکید کرد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی در مقاطع اول و دوم متوسطه اظهار کرد: در بازدیدی که به همراه فرماندار از شهرستان بشاگرد داشتیم، وضعیت فضاهای آموزشی روستای تیدر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بخش مهمی از نیازهای آموزشی منطقه به بازسازی و نوسازی مدارس و بهسازی زیرساخت‌های موجود مربوط است.

وی افزود: علاوه بر احداث واحدهای آموزشی جدید در روستاها، تجهیز و ارتقای امکانات مدارس موجود نیز باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به ضرورت ارتقای امکانات آموزشی تصریح کرد: تجهیز آزمایشگاه‌ها، تأمین سیستم‌های خنک‌کننده برای محیط‌های آموزشی و به‌روزرسانی تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از جمله نیازهایی است که باید هرچه سریع‌تر برای رفع آن‌ها اقدام شود.

ضرورت ایجاد پژوهش‌سرا در بشاگرد

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی همچنین ایجاد مراکز تخصصی آموزشی و پژوهشی را از نیازهای مهم نظام آموزشی شهرستان بشاگرد دانست و خواستار تجهیز آموزشکده‌ها و راه‌اندازی پژوهش‌سرا در سطح شهرستان شد.

وی بیان کرد: توسعه و تجهیز این فضاها نقش مهمی در ارتقای سطح یادگیری دانش‌آموزان، پرورش استعدادها و تربیت نیروی انسانی متخصص دارد؛ نیروهایی که در آینده می‌توانند مسئولیت‌های مهمی در سطح شهرستان و استان بر عهده بگیرند.

توسعه فضاهای آموزشی سرمایه‌گذاری برای آینده منطقه

هاشمی نخل ابراهیمی با تأکید بر اینکه توجه به زیرساخت‌های آموزشی، سرمایه‌گذاری برای آینده منطقه است، خاطرنشان کرد: فراهم کردن بستر مناسب برای تحصیل و یادگیری، پیش‌نیاز تربیت نسلی توانمند و متخصص است که بتواند در آینده نقش مؤثری در روند توسعه شهرستان بشاگرد و استان هرمزگان ایفا کند.