جمشید خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور نماینده مردم شرق هرمزگان در روستاهای کوه‌حیدر، بیورچ، شهباوگ و گوریچی اظهار کرد: در این بازدید، مشکلات و مطالبات مردم به‌صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مرتبط با تأمین نیازهای اساسی، دسترسی به خدمات و بهبود شرایط زندگی روستاییان در دستور پیگیری قرار گرفت.

تأمین کامل سهمیه آرد مطالبه جدی روستاییان

فرماندار بشاگرد با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تأمین و توزیع آرد روستایی گفت: یکی از محورهای مهم این بازدید، پیگیری تأمین کامل سهمیه آرد خانوارها و جلوگیری از تضییع حقوق روستاییان بود.

خرمی افزود: در همین راستا، بر ضرورت همکاری شوراهای اسلامی، دهیاران و بخشداران برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام خانوارها در سامانه مربوط تأکید شده است تا با شناسایی دقیق جمعیت مشمول، زمینه بهره‌مندی تمامی خانوارهای واجد شرایط از سهمیه آرد فراهم شود.

مطالبه افزایش سهمیه سوخت در دست پیگیری است

وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت در روستاهای دورافتاده بشاگرد بیان کرد: با توجه به پراکندگی روستاها، فاصله زیاد تا مراکز خدماتی و ضرورت تردد مستمر مردم، سهمیه فعلی سوخت پاسخگوی نیاز واقعی بسیاری از خانوارها نیست.

فرماندار بشاگرد ادامه داد: نماینده مردم شرق هرمزگان با طرح مطالبه افزایش سهمیه سوخت به ۲۰۰ لیتر، بر ضرورت بازنگری در میزان سهمیه اختصاص‌یافته به این مناطق متناسب با شرایط جغرافیایی و نیازهای معیشتی مردم تأکید کرده است و این موضوع از طریق مراجع و دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری است.

پیگیری راهکارهای بهبود حمل‌ونقل عمومی

خرمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حمل‌ونقل عمومی در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: محدودیت وسایل نقلیه عمومی، رفت‌وآمد مردم به مراکز شهرستان و سایر نقاط را با دشواری مواجه کرده است.

وی افزود: در این بازدید، موضوع اختصاص یک دستگاه اتوبوس برای تسهیل جابه‌جایی شهروندان مطرح شد و برنامه‌ریزی برای بررسی و پیگیری این مطالبه در دستور کار قرار دارد. همچنین راهکارهای تأمین سوخت مورد نیاز رانندگان ناوگان مسافربری برای استمرار خدمات‌رسانی در حال بررسی است.

مطالبات زیرساختی مردم در حوزه راه، آب، آموزش و درمان

فرماندار بشاگرد در پایان با اشاره به اینکه مشکلات مناطق روستایی صرفاً به سوخت و آرد محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: وضعیت راه‌های ارتباطی، تأمین آب، امکانات آموزشی و خدمات درمانی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در جریان این بازدید میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

خرمی تأکید کرد: پیگیری این مطالبات از سوی نماینده مردم و همکاری مجموعه مدیریت شهرستان و دستگاه‌های اجرایی، باید به ارائه راهکارهای عملیاتی و اقدامات مؤثر منجر شود تا مردم روستاهای دورافتاده نیز از خدمات و امکانات متناسب با نیازهای خود برخوردار شوند.