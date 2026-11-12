به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم میناب عصر امروز در نشست معاون رئیس جمهور با مدیران ارشد استان هرمزگان در بندرعباس، با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی استان هرمزگان در شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای، اظهار کرد: این استان در بخش‌های مختلف از جمله آب، برق، راه‌های روستایی، عمران شهری، بهداشت و درمان و آموزش، همچنان با مشکلات جدی مواجه است و شاخص‌های آن از متوسط کشوری پایین‌تر است.

وی افزود: در برخی روستاهای استان، آب لوله‌کشی تنها یک یا دو بار در ماه تأمین می‌شود. همچنین در مقاطعی از تابستان و هم‌زمان با افزایش مصرف برق، قطعی برق رخ می‌دهد که تقویت شبکه‌های برق را ضروری می‌سازد. در حوزه راه‌های روستایی نیز هرمزگان همچنان به توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: استان هرمزگان در حوزه عمران شهری، بهداشت و درمان و آموزش نیز نیازمند توجه ویژه است.

وی ادامه داد: اکنون که استان هرمزگان در خط مقدم جبهه جنگ قرار دارد و با توجه به موضوع میناب، فرصت مناسبی برای توسعه شرق هرمزگان و این منطقه فراهم شده است. مردم این مناطق با وجود مشکلات، از نجیب‌ترین اقشار جامعه هستند و همواره بیشترین مشارکت را در انتخابات و حمایت از نظام و انقلاب داشته‌اند.

هاشمی نخل‌ابراهیمی عنوان کرد: ضروری است برنامه‌ای ویژه برای توسعه مناطق شرق، غرب و مرکز استان تدوین شود. در شرق هرمزگان، پنج شهرستان میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد، در غرب استان شهرستان‌های بندرلنگه، پارسیان و بستک و در مرکز استان نیز شهرستان‌های بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و خمیر قرار دارند.

نماینده مردم بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس بیان کرد: در مجموع، هر ۱۳ شهرستان استان هرمزگان به برنامه‌ریزی و توجه ویژه نیاز دارند.

هاشمی نخل ابراهیمی در ادامه اظهار کرد: با وجود برگزاری جلسات متعدد از روز گذشته و تلاش‌های استاندار، کمبود بنزین همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلات استان است. می‌دانیم که کشور با ناترازی سوخت مواجه است، واردات نیز متوقف شده و باید مصرف را بهینه کنیم؛ مردم نیز در این زمینه همکاری و صرفه‌جویی می‌کنند، اما سهمیه‌های فعلی پاسخگوی نیازهای استان نیست.



وی افزود: سهمیه ۱۱۰ لیتری و ۵۰ لیتر اضافه‌شده، برای استان پهناوری مانند هرمزگان کافی نیست. به‌عنوان نمونه، فاصله گاوبندی و پارسیان تا مرکز استان حدود ۵۵۰ کیلومتر است و خانواده‌ای که برای درمان بیمار خود یا انجام امور اداری و دریافت مجوز ناچار به سفر است، با اتمام سهمیه بنزین خود مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، حتی فرمانداری‌ها نیز سوختی برای کمک به مردم در اختیار ندارند.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بنزین سوپر با قیمتی‌حدود ۱۰۵ هزار تومان در اختیار افراد متمکن قرار دارد، اما مردم عادی توان استفاده از آن را ندارند. درخواست دارم کمیته سوخت دولت برای استان هرمزگان استثنا قائل شود و ۲۰۰ لیتر به سهمیه کارت‌های سوخت مردم اضافه کند. این موضوع در اختیار دولت است و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. حتی اگر این میزان به سهمیه مردم اضافه شود، باز هم به یک‌دهم مصرفی که در گذشته از طریق کارت‌های آزاد در اختیار مردم قرار می‌گرفت، نمی‌رسد.



هاشمی نخل ابراهیمی عنوان کرد: پیش‌تر حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین از طریق کارت‌های آزاد توزیع می‌شد، اما اکنون بر اساس محاسبات انجام‌شده و با احتساب سهمیه ۵۰ لیتری اضافه‌شده، میزان توزیع حدود ۱۶ هزار لیتر است. این در حالی است که بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور در این منطقه قرار دارد و ۵۰ درصد بنزین کشور را تأمین می‌کند. مردم هرمزگان در شرایط جنگ، تورم و بیکاری با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و تحمل این وضعیت برای آنان دشوار شده است. ما نیز در کنترل شرایط و پاسخگویی به مطالبات مردم با مشکل مواجه شده‌ایم.



نماینده مردم بشاگرد، جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس بیان کرد: موضوع دیگر، تعیین تکلیف مرزهای استان است. پنج نقطه برای تبدیل شدن به مرز در نظر گرفته شده بود که مرز گچین به سرانجام رسیده است، اما چهار نقطه دیگر همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.



وی ادامه داد: در شرق هرمزگان، منطقه ای با فاصله ۱۰۰ کیلومتری قرار دارد که باید به‌عنوان مرز تعیین تکلیف شود. این موضوع در دولت مطرح شده و مراحل اداری آن نیز انجام شده است، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. همچنین کوهستک، سیریک و تیاب از دیگر نقاطی هستند که باید وضعیت مرزی آن‌ها مشخص شود. از پنج نقطه پیش‌بینی‌شده، تنها یک مورد اجرایی شده و چهار مورد باقی مانده است؛ انتظار داریم دولت این موضوع را پیگیری کند.



هاشمی نخل ابراهیمی در ادامه با اشاره به دیگر مطالبات استان اظهار کرد: کاهش تورم و فشار گرانی بر مردم، تسهیل صدور مجوزهای صید و صیادی، توجه به مسائل مرتبط با دریا و بنادر و همچنین رسیدگی به مشکلات کشاورزان از دیگر موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.